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货币新闻 | 2016年 9月 8日 星期四 10:52 BJT

芝加哥期市：大豆在两周高位附近持稳，但全球产量富足限制涨势

以下是0147GMT报价：
    
      合约               价格    变动    涨跌%   两日     30日  RSI
                                                涨跌%  移动均值
    CBOT小麦            402.50    -0.25    -0.06%    +1.96%    425.96    38
    CBOT玉米            333.75    0.50    +0.15%    +3.09%    333.61    54
    CBOT大豆            975.75    0.25    +0.03%    +3.39%    980.73    49
    CBOT稻米              9.57    $0.00    +0.05%    +1.54%    $9.81    37
    美国原油             46.28    $0.78    +1.71%    +7.23%    $44.39    55
    汇率 
    欧元/美元          $1.125    $0.010    +0.93%    +0.85%    
    美元/澳元          0.7676    0.010    +1.29%    +1.40%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李爽/许娜；审校 王丽鑫/高琦/张若琪)

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