版本:
中国
货币新闻 | 2016年 9月 30日 星期五 09:25 BJT

芝加哥期市：小麦持稳，料录得五个月来首个月线涨幅

以下是0058 GMT报价：
    
      合约               价格    变动   涨跌%    两日    30日   RSI
                                                涨跌%  移动均值
    CBOT小麦            399.25    0.25    +0.06%    -1.18%      408.10   48
    CBOT玉米            329.00    -0.25    -0.08%    -0.83%   332.75   42
    CBOT大豆            948.00    -2.25    -0.24%    -0.47%      969.03   36
    CBOT稻米              9.78    $0.01    +0.05%    -0.05%      $9.79    51
    美国原油             47.74    -$0.09    -0.19%    +1.47%      $45.76   63
    汇率 
    欧元/美元           $1.121    -$0.002    -0.13%  -0.07%
    美元/澳元           0.7621    -0.001    -0.16%    -0.90%    
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/王丽鑫；审校 龚芳/李婷仪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐