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货币新闻 | 2017年 6月 21日 星期三 09:22 BJT

芝加哥期市：小麦涨至近一年高位，因担心不利天气影响法国和美国产量

    路透悉尼6月21日 - 美国小麦周三连续第五个交易日上涨，因担心不利天气影响法国和美国的产量，推动价格升至近一年高位。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨0.2%至每蒲式耳4.73-1/4美元；周二收高1.2%，盘中曾触及2016年6月23日以来高点4.75-3/4美元。

    主力大豆期货上扬0.2%至每蒲式耳9.29-1/4美元，周二收跌1.1%。

    主力玉米期货涨0.1%至每蒲式耳3.70-1/2美元。该合约上日收低1.4%，并触及6月1日来低点3.69-1/4美元。
    
    美国农业部(USDA)周一晚间表示，美国春麦优良比率为41%，低于前一周的45%。路透访查的分析师原本预计该比率会改善。
    
    分析师称，热浪席卷法国和欧洲南部，这将损害今年小麦收成，主要是欧洲主要生产国法国以及西班牙的收成。降雨则有利于德国、波兰和英国作物。
    
    美国农业部周一晚间称，美国玉米和大豆优良比率为67%，玉米优良比率持平于前一周，大豆优良比率上升1个百分点。

    
 以下为0039 GMT报价：
 合约          价格      变动        涨跌%    两日涨跌%    30日移动均值   RSI
 CBOT小麦      473.25    0.75        +0.16%   +1.34%       439.17         80
 CBOT玉米      370.50    0.50        +0.14%   -1.27%       374.13         40
 CBOT大豆      929.25    1.50        +0.16%   -0.91%       940.52         44
 CBOT稻米      11.19     -$0.18      -1.58%   -2.86%       $11.04         48
 WTI原油       43.48     -$0.03      -0.07%   -1.63%       $47.52         27
 汇率                                                                     
 欧元/美元     $1.113    $0.000      +0.00%   -0.13%                      
 美元/澳元     0.7569    -0.001      -0.13%   -0.33%                      
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 李爽)
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