芝加哥期市：小麦涨至近一年高位，因担心不利天气影响法国和美国产量

路透悉尼6月21日 - 美国小麦周三连续第五个交易日上涨，因担心不利天气影响法国和美国的产量，推动价格升至近一年高位。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨0.2%至每蒲式耳4.73-1/4美元；周二收高1.2%，盘中曾触及2016年6月23日以来高点4.75-3/4美元。 主力大豆期货上扬0.2%至每蒲式耳9.29-1/4美元，周二收跌1.1%。 主力玉米期货涨0.1%至每蒲式耳3.70-1/2美元。该合约上日收低1.4%，并触及6月1日来低点3.69-1/4美元。 美国农业部(USDA)周一晚间表示，美国春麦优良比率为41%，低于前一周的45%。路透访查的分析师原本预计该比率会改善。 分析师称，热浪席卷法国和欧洲南部，这将损害今年小麦收成，主要是欧洲主要生产国法国以及西班牙的收成。降雨则有利于德国、波兰和英国作物。 美国农业部周一晚间称，美国玉米和大豆优良比率为67%，玉米优良比率持平于前一周，大豆优良比率上升1个百分点。 以下为0039 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 473.25 0.75 +0.16% +1.34% 439.17 80 CBOT玉米 370.50 0.50 +0.14% -1.27% 374.13 40 CBOT大豆 929.25 1.50 +0.16% -0.91% 940.52 44 CBOT稻米 11.19 -$0.18 -1.58% -2.86% $11.04 48 WTI原油 43.48 -$0.03 -0.07% -1.63% $47.52 27 汇率 欧元/美元 $1.113 $0.000 +0.00% -0.13% 美元/澳元 0.7569 -0.001 -0.13% -0.33% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 李爽)