芝加哥期市：小麦期货触及17日低点，因美国主要种植区普遍降雨

路透悉尼7月17日 - 美国小麦价格连续第四个交易日下跌，触及17日低点，因美国关键种植区普遍降雨，缓解了近期持续炎热乾旱引发的供应紧张担忧。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货跌1.3%至每蒲式耳5.04美元，接近日内低点每蒲式耳5.02-3/4美元，该水位为6月30日以来的最低位。 主力玉米期货跌1.5%至每蒲式耳3.83-1/2美元，上个交易日则涨1.7%。 主力大豆期货跌0.6%至每蒲式耳9.95-1/2美元，上周五上涨1.4 %。 小麦和玉米承压，因美国大平原地区迎来降雨，缓解乾燥天气给作物 生长带来的压力。 美国农业部上周预计，全球谷物和大豆供应充足。 农业部周五称，出口商向中国出售130万吨大豆。 以下爲0050GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 504.00 -6.75 -1.32% -1.51% 492.95 52 CBOT玉米 383.50 -6.00 -1.54% +0.13% 396.61 46 CBOT大豆 995.50 -6.00 -0.60% +0.81% 959.55 55 CBOT稻米 11.79 $0.11 +0.94% +0.26% $11.70 64 WTI原油 46.65 $0.11 +0.24% +1.24% $45.15 63 汇率 欧元/美元 $1.147 $0.000 -0.01% +0.62% 美元/澳元 0.7820 -0.001 -0.10% +1.22% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/王丽鑫；审校 张若琪/戴素萍)