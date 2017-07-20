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芝加哥期市：玉米期货小涨，延续天气因素激发的涨势
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2017年7月20日 / 凌晨1点42分 / 2 天内

芝加哥期市：玉米期货小涨，延续天气因素激发的涨势

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月20日 - 美国玉米期货周四连续第三个交易日上涨，因预测天气乾燥，引发作物进一步受损的担忧。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货小涨0.1%至每蒲式耳3.96-3/4美元，上日上涨1.4%。
    
    主力大豆期货持平，报每蒲式耳10.12-1/2美元，周三上涨1.1%。

    主力小麦期约下跌0.4%至每蒲式耳5.01-1/4美元，周三收低0.1%。小麦今日可能连续第七天收低，此前几周因天气忧虑而大涨。
    
    玉米主产区爱荷华州、伊利诺斯州和内布拉斯加州本周稍早的作物优良率下降；降雨稀少的情况将延续，预计将影响作物在确定单产量的授粉阶段的生长。
    
    美国农业部周四将公布出口销售周报，将显示上周在期货市场极其波动的情况下，全球进口商是否有买进美国作物。

 以下为0105GMT报价：
 合约           价格     变动    涨跌%  两日涨跌%   30日移动均  RSI
                                                            值  
 CBOT小麦     501.25    -1.75   -0.35%     -0.50%       498.07   48
 CBOT玉米     396.75     0.50   +0.13%     +1.54%       396.11   58
 CBOT大豆    1012.50     0.00   +0.00%     +1.07%       967.04   61
 CBOT稻米      11.76   -$0.11   -0.88%     -0.88%       $11.74   56
 WTI原油       47.17    $0.05   +0.11%     +1.66%       $45.11   66
 汇率                                                              
 欧元/美元    $1.153   $0.001   +0.10%     -0.23%                  
 美元/澳元    0.7956    0.001   +0.09%     +0.52%                  
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 王丽鑫/白云/张若琪)

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