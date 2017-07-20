芝加哥期市：玉米期货小涨，延续天气因素激发的涨势

路透悉尼7月20日 - 美国玉米期货周四连续第三个交易日上涨，因预测天气乾燥，引发作物进一步受损的担忧。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货小涨0.1%至每蒲式耳3.96-3/4美元，上日上涨1.4%。 主力大豆期货持平，报每蒲式耳10.12-1/2美元，周三上涨1.1%。 主力小麦期约下跌0.4%至每蒲式耳5.01-1/4美元，周三收低0.1%。小麦今日可能连续第七天收低，此前几周因天气忧虑而大涨。 玉米主产区爱荷华州、伊利诺斯州和内布拉斯加州本周稍早的作物优良率下降；降雨稀少的情况将延续，预计将影响作物在确定单产量的授粉阶段的生长。 美国农业部周四将公布出口销售周报，将显示上周在期货市场极其波动的情况下，全球进口商是否有买进美国作物。 以下为0105GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 501.25 -1.75 -0.35% -0.50% 498.07 48 CBOT玉米 396.75 0.50 +0.13% +1.54% 396.11 58 CBOT大豆 1012.50 0.00 +0.00% +1.07% 967.04 61 CBOT稻米 11.76 -$0.11 -0.88% -0.88% $11.74 56 WTI原油 47.17 $0.05 +0.11% +1.66% $45.11 66 汇率 欧元/美元 $1.153 $0.001 +0.10% -0.23% 美元/澳元 0.7956 0.001 +0.09% +0.52% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 王丽鑫/白云/张若琪)