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货币新闻 | 2016年 6月 21日 星期二 10:22 BJT

芝加哥期市：玉米期货跌至逾两周低点，农业部的作物评估好于预期

美国农业部一周作物生长报告显示，玉米优良率为75%，与上周持平 。此前路透访问的分析师预计，由于一周来天气炎热，优良率可能下降。

美国小麦期货 上涨0.1%至每蒲式耳4.73-1/2美元，大豆期货 小涨0.2%至每蒲式耳11.35美元。

美国农业部公布，大豆优良率从一周前的74%降至73%，符合预估。

周末公布的两份最新民调显示，“留欧”阵营领先，扭转了近期“退欧”支持率上升的局面，从而推动全球股市和英镑周一上涨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/许娜；审校 王兴亚/张若琪)

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