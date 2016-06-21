芝加哥期市：玉米期货跌至逾两周低点，农业部的作物评估好于预期

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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美国农业部一周作物生长报告显示，玉米优良率为75%，与上周持平 。此前路透访问的分析师预计，由于一周来天气炎热，优良率可能下降。
美国小麦期货 上涨0.1%至每蒲式耳4.73-1/2美元，大豆期货 小涨0.2%至每蒲式耳11.35美元。
美国农业部公布，大豆优良率从一周前的74%降至73%，符合预估。
周末公布的两份最新民调显示，“留欧”阵营领先，扭转了近期“退欧”支持率上升的局面，从而推动全球股市和英镑周一上涨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/许娜；审校 王兴亚/张若琪)
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