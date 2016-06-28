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货币新闻 | 2016年 6月 28日 星期二 09:31 BJT

芝加哥期市：小麦期货连跌第三日，美国收割进度构成压力

以下是0055GMT报价：
    
      合约               价格     变动     涨跌%     两日       30日   RSI
                                                     涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           457.00   -1.25    -0.27%   +0.61%       478.46   21
    CBOT玉米           382.75   -2.50    -0.65%   -1.16%       410.24   25
    CBOT大豆          1101.50   -3.25    -0.29%   +0.00%      1105.63   46
    CBOT稻米            11.10   $0.00    +0.00%   +2.64%       $11.37   30
    美国原油            46.64   $0.31    +0.67%   -2.10%       $48.73   37
    汇率
    欧元/美元          $1.102   -$0.010  -0.86%   -3.21%
    美元/澳元          0.7354   -0.010   -1.39%   -3.34%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王兴亚/许娜；审校 张若琪/陈宗琦)

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