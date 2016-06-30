更正-芝加哥期市：小麦期货小涨，自近四个月低位反弹

(更正：因英文原文有误，标题及内文第一段和第二段应为“近四个月低位”，非“近三个 月低位”) 路透悉尼6月30日 - 美国小麦期货周四小涨，自昨日所及近四个月低位反弹，但涨势受 制于美国丰产预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期约 上涨0.17%至每蒲式耳4.45-1/4美元；周三 收低2.8%，盘中触及近四个月低位4.43-3/4美元。 大豆主力期约 上涨0.43%至每蒲式耳11.17-1/4美元，周三收低0.7%。 交投最活跃的玉米期货 涨0.65%至每蒲式耳3.85-1/2美元；上日收低2.85%。 小麦承压，受美国产量充足的预期影响。 美国大豆播种面积可能增加至8,380万英亩，高于美国农业部3月预估的8,220万英亩。 这是分析师在美国农业部周四公布年度耕种面积报告之前的预估。 由于改种大豆，美国玉米播种面积可能降至9,280万英亩，美国农业部3月的预估为9,36 0万英亩。 以下是0119GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 445.25 0.75 +0.17% -2.62% 485.48 19 CBOT玉米 385.50 2.50 +0.65% -2.53% 418.67 24 CBOT大豆 1117.25 4.75 +0.43% -0.27% 1111.15 54 CBOT稻米 $10.91 $0.00 +0.05% -0.27% $11.47 26 美国原油 $49.47 -$0.41 -0.82% +3.39% $48.87 56 汇率 欧元/美元 $1.111 -$0.002 -0.16% +0.36% 美元/澳元 0.745 0.000 -0.01% +0.81% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/王颖；审校 李爽/张若琪)