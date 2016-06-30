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货币新闻 | 2016年 6月 30日 星期四 12:49 BJT

更正-芝加哥期市：小麦期货小涨，自近四个月低位反弹

(更正：因英文原文有误，标题及内文第一段和第二段应为“近四个月低位”，非“近三个
月低位”)
    路透悉尼6月30日 - 美国小麦期货周四小涨，自昨日所及近四个月低位反弹，但涨势受
制于美国丰产预期。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期约 上涨0.17%至每蒲式耳4.45-1/4美元；周三
收低2.8%，盘中触及近四个月低位4.43-3/4美元。
    
    大豆主力期约 上涨0.43%至每蒲式耳11.17-1/4美元，周三收低0.7%。

    交投最活跃的玉米期货 涨0.65%至每蒲式耳3.85-1/2美元；上日收低2.85%。
    
    小麦承压，受美国产量充足的预期影响。
    
    美国大豆播种面积可能增加至8,380万英亩，高于美国农业部3月预估的8,220万英亩。
这是分析师在美国农业部周四公布年度耕种面积报告之前的预估。
    
    由于改种大豆，美国玉米播种面积可能降至9,280万英亩，美国农业部3月的预估为9,36
0万英亩。

以下是0119GMT报价：
    
      合约              价格     变动    涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           445.25     0.75  +0.17%    -2.62%     485.48   19
    CBOT玉米           385.50     2.50  +0.65%    -2.53%     418.67   24
    CBOT大豆          1117.25     4.75  +0.43%    -0.27%    1111.15   54
    CBOT稻米           $10.91    $0.00  +0.05%    -0.27%     $11.47   26
    美国原油           $49.47   -$0.41  -0.82%    +3.39%     $48.87   56
    汇率
    欧元/美元          $1.111  -$0.002  -0.16%    +0.36%
    美元/澳元           0.745    0.000  -0.01%    +0.81%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/王颖；审校 李爽/张若琪)

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