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货币新闻 | 2016年 7月 21日 星期四 10:03 BJT

芝加哥期市：玉米期货三日来首度上扬，但天气预报消息抑制涨势

主力小麦期货 上涨0.4%至每蒲式耳4.14-3/4美元。该合约周三收低。
    
    最新美国天气预报显示，8月期间降雨充足气温适中，这段期间是大多数美国大豆生长
的关键期。
    
    这缓解了对于拉尼娜(反圣婴)现象抑制收成的忧虑。
    
    玉米方面，关键种植区料有更多降雨，保护玉米免受未来几天的高温影响。
    
    此外，气温料很快从高位回到适中水平，缓解正在授粉期的作物面临的压力。
    
    以下是0109 GMT报价：
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           414.75     1.75  +0.42%    -0.78%     455.03   35
    CBOT玉米           345.00     0.75  +0.22%    -1.00%     388.41   35
    CBOT大豆          1011.75     2.75  +0.27%    -1.56%    1098.35   28
    CBOT稻米           $10.76   -$0.05  -0.51%    -0.05%     $11.03   53
    美国原油           $45.78    $0.03  +0.07%    +2.53%     $47.29   48

    汇率
    欧元/美元          $1.101   $0.000  +0.00%    -0.07%
    美元/澳元           0.746   -0.001  -0.17%    -0.49%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 龚芳/杜明霞；审校 戴素萍/张若琪)

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