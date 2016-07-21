芝加哥期市：玉米期货三日来首度上扬，但天气预报消息抑制涨势

主力小麦期货 上涨0.4%至每蒲式耳4.14-3/4美元。该合约周三收低。 最新美国天气预报显示，8月期间降雨充足气温适中，这段期间是大多数美国大豆生长 的关键期。 这缓解了对于拉尼娜(反圣婴)现象抑制收成的忧虑。 玉米方面，关键种植区料有更多降雨，保护玉米免受未来几天的高温影响。 此外，气温料很快从高位回到适中水平，缓解正在授粉期的作物面临的压力。 以下是0109 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 414.75 1.75 +0.42% -0.78% 455.03 35 CBOT玉米 345.00 0.75 +0.22% -1.00% 388.41 35 CBOT大豆 1011.75 2.75 +0.27% -1.56% 1098.35 28 CBOT稻米 $10.76 -$0.05 -0.51% -0.05% $11.03 53 美国原油 $45.78 $0.03 +0.07% +2.53% $47.29 48 汇率 欧元/美元 $1.101 $0.000 +0.00% -0.07% 美元/澳元 0.746 -0.001 -0.17% -0.49% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳/杜明霞；审校 戴素萍/张若琪)