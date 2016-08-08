芝加哥期市：大豆期货创一周新高，受出口需求强劲推动

美国热股：汽车零部件商SHILOH INDUSTRIES第四季扭亏为盈，暴涨逾15%
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
以下是0127GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 420.25 4.25 +1.02% +4.22% 425.43 56 CBOT玉米 334.00 -0.25 -0.07% +0.91% 352.81 35 CBOT大豆 983.00 8.50 +0.87% +2.74% 1034.10 49 CBOT稻米 $9.43 $0.13 +1.34% +1.13% $10.33 28 美国原油 $41.88 $0.08 +0.19% -0.12% $44.48 46 汇率 欧元/美元 $1.109 $0.000 +0.01% -0.38% 美元/澳元 0.760 -0.001 -0.20% -0.30% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/许娜；审校 白云/王兴亚)
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选