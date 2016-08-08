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货币新闻 | 2016年 8月 8日 星期一 10:09 BJT

芝加哥期市：大豆期货创一周新高，受出口需求强劲推动

以下是0127GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           420.25     4.25  +1.02%    +4.22%     425.43   56
    CBOT玉米           334.00    -0.25  -0.07%    +0.91%     352.81   35
    CBOT大豆           983.00     8.50  +0.87%    +2.74%    1034.10   49
    CBOT稻米            $9.43    $0.13  +1.34%    +1.13%     $10.33   28
    美国原油           $41.88    $0.08  +0.19%    -0.12%     $44.48   46
    汇率
    欧元/美元          $1.109   $0.000  +0.01%    -0.38%
    美元/澳元           0.760   -0.001  -0.20%    -0.30%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/许娜；审校 白云/王兴亚)

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