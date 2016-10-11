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货币新闻 | 2016年 10月 11日 星期二 09:57 BJT

芝加哥期市：小麦续涨触及五日高位，受空头回补扶助

以下是0110GMT报价：
    
      合约      价格      变动    涨跌%     两日     30日     RSI
                                                     涨跌%  移动均值
    CBOT小麦    405.25    1.50    +0.37%      +2.40%    400.74    61
    CBOT玉米    343.75    0.50    +0.15%      +0.95%    334.23    63
    CBOT大豆    953.50    -1.00    -0.10%  -0.52%     959.76      44
    CBOT稻米     10.26   -$0.03    +0.24%  +1.48%      $9.76    81
    美国原油     51.20   -$0.15    -0.29%     +2.79%      $46.36   72

    汇率                     
    欧元/美元   $1.113   -$0.007    -0.62%     -0.17%            
    澳元/美元   0.7587    0.001    +0.16%     +0.07%
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (翻译 张若琪/张荻； 审校 龚芳)

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