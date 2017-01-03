芝加哥期市：2017年首个交易日美国大豆价格走坚

交投最活跃的小麦期货 几无变动，报每蒲式耳4.08-1/4美元，上周五收高0.8%。 美国农业部公布，最近一周旧作小麦出口销售为56.8万吨，高于预估的20-50万吨。 因天气预报显示未来几周天气寒冷，作物可能遭受损害的担忧亦对小麦价格带来一些支 撑。 阿根廷政府周一表示，到2020年将把大豆出口税率下调12个百分点至18%；此举料刺激 该国增加大豆种植面积。 以下为0123GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动 RSI 均值 CBOT小麦 408.25 0.25 +0.06% +0.86% 410.18 56 CBOT玉米 353.75 1.75 +0.50% +1.14% 354.45 56 CBOT大豆 1008.75 4.75 +0.47% -0.39% 1033.09 45 CBOT稻米 9.66 $0.04 +0.47% +1.58% $9.82 48 WTI原油 54.02 $0.30 +0.56% +0.46% $50.88 69 汇率 欧元/美元 $1.048 $0.002 +0.17% -0.36% 美元/澳元 0.7201 0.002 +0.28% -0.19% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 孙国玉/杜明霞/龚芳)