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货币新闻 | 2017年 1月 3日 星期二 10:01 BJT

芝加哥期市：2017年首个交易日美国大豆价格走坚

交投最活跃的小麦期货 几无变动，报每蒲式耳4.08-1/4美元，上周五收高0.8%。
    
    美国农业部公布，最近一周旧作小麦出口销售为56.8万吨，高于预估的20-50万吨。
    
    因天气预报显示未来几周天气寒冷，作物可能遭受损害的担忧亦对小麦价格带来一些支
撑。
    
    阿根廷政府周一表示，到2020年将把大豆出口税率下调12个百分点至18%；此举料刺激
该国增加大豆种植面积。
    
    以下为0123GMT报价：
      合约       价格     变动    涨跌%     两日涨跌% 30日移动  RSI
                                                        均值
    CBOT小麦   408.25     0.25   +0.06%        +0.86%  410.18    56
    CBOT玉米   353.75     1.75   +0.50%        +1.14%  354.45    56
    CBOT大豆  1008.75     4.75   +0.47%        -0.39% 1033.09    45
    CBOT稻米     9.66    $0.04   +0.47%        +1.58%   $9.82    48
    WTI原油     54.02    $0.30   +0.56%        +0.46%  $50.88    69
    
    汇率
    欧元/美元  $1.048   $0.002   +0.17%        -0.36%
    美元/澳元  0.7201    0.002   +0.28%        -0.19%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译/审校 孙国玉/杜明霞/龚芳)
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