版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 21日 星期二 10:43 BJT

芝加哥期市：大豆自逾两周低点反弹，因阿根廷暴雨引发减产担忧

    路透悉尼2月21日 - 美国大豆期货周二上涨1%，自上个交易日触及的逾两周低点反弹，因阿根廷周末的暴雨引发减产担忧。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期约上涨0.94%至每蒲式耳10.42-1/4美元；上周五收低1.1%，盘中触及2月6日以来最低点10.31美元。
    
    交投最活跃的玉米期约上涨0.54%至每蒲式耳3.70-1/4美元，周五收低1.4%。

    主力小麦期货跌0.23%至每蒲式耳4.40美元，上周五收跌1.5%。
    
    阿根廷主要谷物种植带上周遭遇强降雨，不过当地分析师称降雨有利于作物。
    
    咨询机构Safras & Mercado周一表示，截至2月17日，巴西大豆收割完成了24.8%，高于五年均值17.1%。
    
    商品期货交易委员会(CFTC)周五收盘后公布的周五报告显示，截至2月14日当周，投机客增持芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货净多仓至近81,000口，净多仓规模创7月来最大。
    
    交易商等待美国农业部本周的年度展望论坛，以获得最新的种植面积预估。

 以下为0159 GMT报价：
 合约         价格        变动      涨跌%      两日涨跌%  30日移动均值   RSI
 CBOT小麦     440.00      -1.00     -0.23%     -1.73%     432.33         49
 CBOT玉米     370.25      2.00      +0.54%     -0.87%     366.33         51
 CBOT大豆     1042.25     9.75      +0.94%     -0.14%     1044.78        51
 CBOT稻米     9.37        $0.04     +0.37%     +0.32%     $9.64          41
 WTI原油      53.71       $0.31     +0.58%     +0.66%     $52.81         61
 汇率                                                                    
 欧元/美元    $1.058      -$0.002   -0.24%     -0.25%                    
 美元/澳元    0.7671      -0.001    -0.20%     +0.03%                    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王兴亚/杜明霞；审校 许娜/白云/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐