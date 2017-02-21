芝加哥期市：大豆自逾两周低点反弹，因阿根廷暴雨引发减产担忧

路透悉尼2月21日 - 美国大豆期货周二上涨1%，自上个交易日触及的逾两周低点反弹，因阿根廷周末的暴雨引发减产担忧。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期约上涨0.94%至每蒲式耳10.42-1/4美元；上周五收低1.1%，盘中触及2月6日以来最低点10.31美元。 交投最活跃的玉米期约上涨0.54%至每蒲式耳3.70-1/4美元，周五收低1.4%。 主力小麦期货跌0.23%至每蒲式耳4.40美元，上周五收跌1.5%。 阿根廷主要谷物种植带上周遭遇强降雨，不过当地分析师称降雨有利于作物。 咨询机构Safras & Mercado周一表示，截至2月17日，巴西大豆收割完成了24.8%，高于五年均值17.1%。 商品期货交易委员会(CFTC)周五收盘后公布的周五报告显示，截至2月14日当周，投机客增持芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货净多仓至近81,000口，净多仓规模创7月来最大。 交易商等待美国农业部本周的年度展望论坛，以获得最新的种植面积预估。 以下为0159 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 440.00 -1.00 -0.23% -1.73% 432.33 49 CBOT玉米 370.25 2.00 +0.54% -0.87% 366.33 51 CBOT大豆 1042.25 9.75 +0.94% -0.14% 1044.78 51 CBOT稻米 9.37 $0.04 +0.37% +0.32% $9.64 41 WTI原油 53.71 $0.31 +0.58% +0.66% $52.81 61 汇率 欧元/美元 $1.058 -$0.002 -0.24% -0.25% 美元/澳元 0.7671 -0.001 -0.20% +0.03% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王兴亚/杜明霞；审校 许娜/白云/戴素萍)