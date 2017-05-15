芝加哥期市：大豆从两周低点反弹，但全球供应充足预期抑制涨势

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透悉尼5月15日 - 美国大豆合约周一小升，从上日所及两周低点反弹，不过对全球供应充裕的预期抑制涨势。 0131GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆合约涨0.31%报每蒲式耳9.66美元；周五该合约收低0.34%，且盘中触及5月1日以来低点9.60-1/2美元。 玉米合约基本持平，报每蒲式耳3.70-3/4美元，上交易日涨0.5%。 主力小麦期约跌0.7%至每蒲式耳4.29-3/4美元，周五收低0.2%。 天气预报显示美国主要种植区天气干燥，应使播种得以完成。 行业消息人士表示，Informa Economics将美国2017年玉米播种面积预估下调至8,970万英亩，低于美国农业部3月31日估计的9,000万英亩。 Informa将美国2017年大豆播种面积预估上调至8,966.2万英亩，高于美国农业部3月估计的8,950万英亩。 以下为0131 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 429.75 -3.00 -0.69% -0.92% 437.88 56 CBOT玉米 370.75 -0.25 -0.07% +0.41% 370.01 61 CBOT大豆 966.00 3.00 +0.31% -0.03% 961.83 61 CBOT稻米 10.45 $0.04 +0.38% -1.79% $10.13 76 WTI原油 47.88 $0.04 +0.08% +0.10% $49.68 51 汇率 欧元/美元 $1.093 $0.000 -0.02% +0.60% 美元/澳元 0.7393 0.001 +0.11% +0.23% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/杜明霞；审校 白云/王颖/龚芳)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透6月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至逾七个月低位，因预 期主要种植地区新作丰产，且美元走强令买家望而却步。 交投最活跃的的12月合约 收跌0.07美分，或0.10%，报每磅68. 97美分。 盘中价格跌至11月14日以来最低的68.51美分，为连续第八日下跌。 “整个印度和巴基斯坦雨季的到来，以及美国作物产量可能较大，令 投机买盘却步，”Rose Commodity Group联合创始人兼研究分析主任Loui s Rose称。 周一，联邦数据显示，截至6月18日当周，美国94%的棉花作物完成种 植，略高于前周的92%。61%的美国棉花生长评级为优良，前周为66%。 美元走强给棉花价格带来压力。美元指数 升0.22%。汤森路透 跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 下跌0.95%。 期货市场总成交量减少4,966口，至22,099口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少6,704口，至208,350口
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