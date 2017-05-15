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货币新闻 | 2017年 5月 15日 星期一 09:55 BJT

芝加哥期市：大豆从两周低点反弹，但全球供应充足预期抑制涨势

    路透悉尼5月15日 - 美国大豆合约周一小升，从上日所及两周低点反弹，不过对全球供应充裕的预期抑制涨势。
    
    0131GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆合约涨0.31%报每蒲式耳9.66美元；周五该合约收低0.34%，且盘中触及5月1日以来低点9.60-1/2美元。
    
    玉米合约基本持平，报每蒲式耳3.70-3/4美元，上交易日涨0.5%。

    主力小麦期约跌0.7%至每蒲式耳4.29-3/4美元，周五收低0.2%。
    
    天气预报显示美国主要种植区天气干燥，应使播种得以完成。
    
    行业消息人士表示，Informa Economics将美国2017年玉米播种面积预估下调至8,970万英亩，低于美国农业部3月31日估计的9,000万英亩。
    
    Informa将美国2017年大豆播种面积预估上调至8,966.2万英亩，高于美国农业部3月估计的8,950万英亩。
    
 以下为0131 GMT报价：
 合约         价格        变动       涨跌%    两日涨跌%    30日移动均值   RSI
 CBOT小麦     429.75      -3.00      -0.69%   -0.92%       437.88         56
 CBOT玉米     370.75      -0.25      -0.07%   +0.41%       370.01         61
 CBOT大豆     966.00      3.00       +0.31%   -0.03%       961.83         61
 CBOT稻米     10.45       $0.04      +0.38%   -1.79%       $10.13         76
 WTI原油      47.88       $0.04      +0.08%   +0.10%       $49.68         51
 汇率                                                                     
 欧元/美元    $1.093      $0.000     -0.02%   +0.60%                      
 美元/澳元    0.7393      0.001      +0.11%   +0.23%                      
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/杜明霞；审校 白云/王颖/龚芳)
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