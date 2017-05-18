芝加哥期市：大豆跌逾1%，触及三日低点

路透悉尼5月18日 - 美国大豆周四跌逾1%，因巴西货币雷亚尔下跌助长了南美农户将增加销售的预期。 0040 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约跌1.1%至每蒲式耳9.64-3/4美元，接近日低9.63-3/4美元，该处亦为5月15日以来低点。大豆周三近持平。 主力玉米合约跌0.7%至3.68-3/4美元，上日上涨1%。 主力小麦期货跌0.3%至每蒲式耳4.25-3/4美元。该合约周三收高0.6%。 大豆受到巴西雷亚尔走软的打压，因为雷亚尔走软可能鼓励农民出售他们充 裕的供应。 中国需求持续以及美国农民销售步伐缓慢，对大豆构成支撑。 以下为0040 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 425.75 -1.25 -0.29% +0.35% 435.73 49 CBOT玉米 368.75 -2.75 -0.74% +0.27% 369.70 57 CBOT大豆 964.75 -11.00 -1.13% -1.18% 963.97 52 CBOT稻米 10.91 $0.00 +0.00% +2.68% $10.18 82 WTI原油 48.99 -$0.08 -0.16% +0.68% $49.53 59 汇率 欧元/美元 $1.116 $0.000 +0.02% +0.70% 美元/澳元 0.7425 -0.001 -0.08% -0.01% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/ 英担。(完) (编译 张若琪/杜明霞；审校 王兴亚/龚芳)