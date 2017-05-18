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货币新闻 | 2017年 5月 18日 星期四 09:31 BJT

芝加哥期市：大豆跌逾1%，触及三日低点

    路透悉尼5月18日 - 美国大豆周四跌逾1%，因巴西货币雷亚尔下跌助长了南美农户将增加销售的预期。
    
    0040 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约跌1.1%至每蒲式耳9.64-3/4美元，接近日低9.63-3/4美元，该处亦为5月15日以来低点。大豆周三近持平。
    
    主力玉米合约跌0.7%至3.68-3/4美元，上日上涨1%。

    主力小麦期货跌0.3%至每蒲式耳4.25-3/4美元。该合约周三收高0.6%。
    
    大豆受到巴西雷亚尔走软的打压，因为雷亚尔走软可能鼓励农民出售他们充
裕的供应。
    
    中国需求持续以及美国农民销售步伐缓慢，对大豆构成支撑。        
 以下为0040 GMT报价：
 合约       价格      变动     涨跌%     两日涨跌%  30日移动均值  RSI
 CBOT小麦   425.75    -1.25    -0.29%    +0.35%     435.73        49
 CBOT玉米   368.75    -2.75    -0.74%    +0.27%     369.70        57
 CBOT大豆   964.75    -11.00   -1.13%    -1.18%     963.97        52
 CBOT稻米   10.91     $0.00    +0.00%    +2.68%     $10.18        82
 WTI原油    48.99     -$0.08   -0.16%    +0.68%     $49.53        59
 汇率                                                             
 欧元/美元  $1.116    $0.000   +0.02%    +0.70%                   
 美元/澳元  0.7425    -0.001   -0.08%    -0.01%                   
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/
英担。(完) (编译 张若琪/杜明霞；审校 王兴亚/龚芳)
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