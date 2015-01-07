2014年底时全球企业增速降至一年多最慢--PMI

路透伦敦1月6日 - 周二公布的一项调查显示，2014年底时全球企业增长速度放缓至一年多来最慢，因服务业和制造业的扩张速度均放缓。

12月全球所有产业产出指数(Global All-Industry Output Index)由11月的53.1降至52.3，为14个月最低，不过守在荣枯分水岭50上方已经两年多。该指数由摩根大通与Markit联合编纂的。

“最新的PMI(采购经理人指数)数据暗示，去年年底时全球经济增速进一步放缓，”摩根大通的David Hensley表示。“调查显示经济的基本动能全线走弱，产出、新订单、未完成订单和就业等指数全都下降。”

12月全球服务业PMI指数由11月的53.4降至52.3，也为14个月最低。周五公布的一项类似调查也显示，2014年底时全球制造业扩张速度为逾一年来最慢。

该指数涵盖了美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯等国的调查数据。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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