全球经济失去动能 中国和欧元区制造业步履蹒跚

路透班加罗尔/伦敦10月1日 - 全球经济增长在9月失去动能，中国制造业产出再度萎缩，欧元区制造业增长步伐减慢，只有美国还算稳定。

最新的亚洲、欧洲和美国的企业调查均表明经济前景更加黯淡，可能引来呼吁各家央行进一步放宽货币政策的更大声浪。

“数据很可能提升了一些经济体推出更多刺激措施的可能性，特别是中国人行和欧洲央行，”伦敦Investec经济分析师Philip Shaw说道，

“这些经济体复苏的表现不太好，可能会出台更多刺激措施；欧元区就是明显的例子，该经济体通胀进一步下滑。”

**中国制造业仍萎缩**

中国制造业和服务业调查显示，这个全球第二大经济体经济降温的速度恐快于预期，裁员现象更加严重。

中国上海股市在夏季期间崩跌，加上人民币骤然贬值，数据凸显出决策者带领中国经济走出数十年来最大一波减速趋势的困难程度。

“在股市不振的情况下，制造业连续两个月出现萎缩，表明中国第三季国内生产总值(GDP)成长或将放缓至6.4%，”澳新银行分析师表示。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.8%，比上月微升0.1个百分点，但仍低于50的景气荣枯线。

财新/Markit周四联合公布，中国9月制造业PMI终值为47.2，略高于初值47，但依然是2009年3月以来最低水准。

而中国9月份官方非制造业商务活动指数为53.4%，与上月持平。

财新/Markit公布的中国9月服务业PMI降至50.5，连续两个月下滑，也是2014年7月以来最低水平。

中国是原材料主要进口国，特别是对澳洲、巴西和加拿大等商品生产国而言；因此中国需求势头放缓，全球都会有感应。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)上个月没有加息固然有种种理由，但围绕中国和全球市场震荡的担忧是一个突出原因。

**物价下滑或使ECB推更多刺激措施**

在欧元区，欧洲央行实施1.1万亿欧元的资产购买方案已有六个月，而PMI调查显示该地区9月制造业产出疲软。

数据显示，9月Markit制造业PMI终值为52.0，低于8月的52.3。

以欧洲央行总裁德拉吉为首的决策者已经暗示，如果到2017年通胀率仍达不到近2%的目标，那么每月600亿欧元的购债计划有可能扩大规模或延长实施期限。

欧洲第一大经济体--德国9月制造业情况较好，得益于消费产品的产出强劲以及新订单的增长。

数据还显示，法国9月制造业PMI终值高于初值，而英国9月制造业PMI再次下滑，行业就业自2013年来首次减少。

英国经济中的不利因素或给英国央行带来压力，该行正在考虑何时加息，2009年3月至今的英国利率一直保持在0.50%。

**美国制造业表现迟滞**

数据显示，美国9月制造业略微增长，但增速为2013年10月以来第二低。金融数据公司Markit公布，美国9月MARKIT制造业PMI终值从8月的53.0(2013年10月以来最低)微升至53.1。

“最近几个月美国制造业明显失去增长动能，第三季遭遇两年来的最差表现，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。

“不利因素包括美元上涨、全球市场需求疲软、企业投资低迷和金融市场不安，”他还称。

美国供应管理协会(ISM)周四公布的数据显示，9月制造业活动增速放慢，仍守在2013年5月以来最低水平。

加拿大8月制造业业务情况也降至记录低点，该国仍持续承受低油价的影响。

RBC加拿大9月制造业PMI由上月的49.4降至48.6，是这项调查从五年前开始汇整以来的最低水平。

加拿大今年上半年处于温和衰退，因受到原油价格下跌的冲击。

拉丁美洲方面，巴西9月制造业PMI从8月的45.8上升至47.0，但现已是连续第八个月处于萎缩。

巴西经济陷于25年来最严重衰退，制造业脚步蹒跚。过去12个月中，制造业已裁员将近50万人，产出萎缩至2009年的水准。

墨西哥汇丰/Markit制造业PMI从8月的52.4下滑至52.1。(完)