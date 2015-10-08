中日韩呼吁警惕全球经济增长达不到预期

亚股和美元下跌 特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透利马10月8日 - 日本、中国和韩国财政领导人周四警告，鉴于近期市场动荡，全球经济增长可能达不到预期，而且都同意评估对亚洲经济的溢出效应及风险。
三国财政部长和央行总裁在20国集团(G20)利马会议场边举行会议后，发表公告称，“我们承诺将及时采取有效的宏观经济政策，以帮助维持国内和地区经济增长保持正轨。”
这是5月来三方财政领导首次举行会议，可能为今年稍晚举行三边峰会奠定基础。(完)
(编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。