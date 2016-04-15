调查：全球经济增长动能流失 政府财政支援时机降临

路透班加罗尔4月14日 - 根据路透对数百名分析师的调查显示，尽管超宽松货币政策已执行数年，今年全球经济增长与通胀的动能仍将流失；其中许多分析师说，目前是扩张财政的时机。

过去五年，主要国家与地区央行实施了数万亿(兆)美元的刺激举措，主要提振了金融资产，但对于确保经济可持续成长及促进通胀则成效不彰。

过去一周全球各地接受路透调查的分析师中，将近86%的受访者表示，主要的发达经济体目前应该象加拿大一样动用财政政策、而非更激进的货币宽松，来增加刺激力度。

“央行仍承受着要有更多作为以达成通胀目标的压力，但各国政府挺身而出支撑长期成长的时机可能已经到了，”汇丰首席分析师Janet Henry在报告中表示。

“有些国家显然可以利用目前非常低的债券收益率(殖利率)，增加借贷与支出，不必担心对民间部门造成排挤。”

回答后续另一个问题的绝大多数受访者表示，基础建设支出的效果最佳。也有些受访者选择调高最低工资，因其有助于提振长期消费。

其他受访者则提出诸如永久性的调降所得税、教育与经济改革支出等其他形式的刺激举措。

但如果不实施这些政策，今年全球经济成长率将在3%左右，持续表现平淡，明年则为3.3%。这比八年前金融危机发生前的扩张速度低了约两个百分点。

此一数据略低于国际货币基金组织(IMF)对2016年全球成长3.2%的最新预估。

尽管美国经济料将维持稳定，但全球其他地区顶多也将是乏善可陈，尤其是中国与欧元区。

“接下来仍有不少困境要面对--中国宏观经济与金融难题、英国退欧公投及美国总统大选，都可能影响风险情绪--央行手头已经没有太多武器来提供更多支撑进行抵御，”安智银行研究主管Mark Cliffe表示。(完)