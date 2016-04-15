调查：全球经济增长动能流失 政府财政支援时机降临

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透班加罗尔4月14日 - 根据路透对数百名分析师的调查显示，尽管超宽松货币政策已执行数年，今年全球经济增长与通胀的动能仍将流失；其中许多分析师说，目前是扩张财政的时机。
过去五年，主要国家与地区央行实施了数万亿(兆)美元的刺激举措，主要提振了金融资产，但对于确保经济可持续成长及促进通胀则成效不彰。
过去一周全球各地接受路透调查的分析师中，将近86%的受访者表示，主要的发达经济体目前应该象加拿大一样动用财政政策、而非更激进的货币宽松，来增加刺激力度。
“央行仍承受着要有更多作为以达成通胀目标的压力，但各国政府挺身而出支撑长期成长的时机可能已经到了，”汇丰首席分析师Janet Henry在报告中表示。
“有些国家显然可以利用目前非常低的债券收益率(殖利率)，增加借贷与支出，不必担心对民间部门造成排挤。”
回答后续另一个问题的绝大多数受访者表示，基础建设支出的效果最佳。也有些受访者选择调高最低工资，因其有助于提振长期消费。
其他受访者则提出诸如永久性的调降所得税、教育与经济改革支出等其他形式的刺激举措。
但如果不实施这些政策，今年全球经济成长率将在3%左右，持续表现平淡，明年则为3.3%。这比八年前金融危机发生前的扩张速度低了约两个百分点。
此一数据略低于国际货币基金组织(IMF)对2016年全球成长3.2%的最新预估。
尽管美国经济料将维持稳定，但全球其他地区顶多也将是乏善可陈，尤其是中国与欧元区。
“接下来仍有不少困境要面对--中国宏观经济与金融难题、英国退欧公投及美国总统大选，都可能影响风险情绪--央行手头已经没有太多武器来提供更多支撑进行抵御，”安智银行研究主管Mark Cliffe表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。