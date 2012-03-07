全球市场涨势或持续更久 可望吸引新资金入场

记者 Natsuko Waki; 编译 艾茂林/张涛

路透伦敦3月6日电---经历1月的全速上扬之後,风险资产在未来数月或进一步高涨,将那些迫切希望表现一番的新资金吸引进来.虽然这一回涨幅也许不那麽耀眼.

年初迄今,股票、债券和大宗商品的日均成交量大降16%,折射出部分投资者不愿加入这场由主要央行印钞潮托起的"风险派对".

此外,投资统计数据显示,低成交量升势往往比高成交量跌势持续时间更长.

摩根士丹利国际资本公司(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS年内累计攀升10%,不过市场仅仅是回到了去年7月底的水平.当时欧洲主权债和银行业相关忧虑,以及美国再陷衰退的担心,共同触发股市调头大跌.

"我们见到的证据无不显示,此波涨势发生的时间和上涨幅度,让很多采取更保守姿态的长线投资者受伤.成交量一直不大,"Investec投资策略主管Philip Saunders说.

"任何投资都不会直线上涨,但投资者也不是突然之间开始看多,让持仓布局达到极致.而是说目前的市况还比较乐观,人们很希望实现回报."

有关成交量清淡的一个原因,可能是投资者不想重蹈2011年的覆辙.

去年初,在全球经济改善的鼓舞下,投资者一股脑涌向风险资产.结果进入年中时,因遭高油价、欧债危机以及美国经济放缓相关担忧共同打压,风险资产逆转涨势.

很多人认为,流动性大潮短期内将造成资产价格膨胀,更长远而言,会慢慢演变为普遍的通胀问题.瑞士信贷预估,发达国家的过剩流动性高达8万亿美元.

浏览2012年资本市场表现图表,请点选(link.reuters.com/muc46s);

浏览2012年对冲基金表现图表,请点选(link.reuters.com/kuz46s).

**低成交上涨更长命**

美国证券行业和金融市场协会数据显示,截至1月底,美国整体债券市场日均成交量较上年缩水7%,至8,790亿美元.

德意志交易所的股票与债券电子交易系统Xetra,2月成交量按年下降9%,至964亿欧元.

在欧洲期权与期货交易所(Eurex),国际衍生品日均成交量2月减至870万口,远少於上年同期的1,030万口,其中股票与利率衍生品成交量双双下跌.

摩根大通表示,从美国股市、美国公债、德债期货、原油、黄金和铜期货的情况来看,这些资产的平均日交易量今年下降近16%,而美国高等级和高收益信用产品的交易量比去年同期减少约4%.

野村分析了过去六年欧洲股市的交易量与市场行情,发现缩量上涨往往比放量上涨能持续更长时间,後者容易发生逆转.在目前的涨势中,成交量就比较低.

2007和2008年的所有放量上涨,均在六个月後转跌,最多下跌达35%.在2006年以来的五次缩量上涨行情中,只有一次出现这种逆转情况.

考虑到股票连动关系在2011年第四季达到新高後大幅下降,野村称选股可能成为更有利可图的行为,而相对於被动式基金,流入主动式基金的资金将会增加.

德意志银行私人财富管理部门的股票配置比例目前为39%,高於8月和9月风险资产下跌时的33%.该部门为通常偏于保守的理财客户管理资产.

但该部门仍持有11%的现金,而去年3-4月期间降到只有3%.

"西方的长期前景仍然问题重重,但目前处於周期性上升阶段,"德意志银行私人财富管理部门的投资总监Kevin Lecocq表示.

"短期来看,比如几年内,我们对全球前景持乐观看法,尽管我们可能不会看到刚刚经历过的那种强劲势头."

**对冲基金**

对冲基金亦启动迟缓.这类基金的买进卖出活动经常导致市场交易量增加.

美银美林的数据显示,1月对冲基金的贡杆比率触及2010年8月以来的最低水准1.22,上月微升至1.49.他们对於股票的净持仓比例为34%,危机以後及危机以前的高位分别是40%和56%.

德意志银行的研究显示,净值贡杆在0-0.25的对冲基金所占比例仍然很高,表明这些基金看法谨慎.

"向投资者提供回报的压力很大,尤其是对冲基金.投资者的回报情况已经相当惨淡.如果市场上涨,他们期望你参与其中.你必须抓住有利时机,"Saunders表示.

"如果整体市场的风险水平有利,客户支付高额费用的理由何在?如果你收取较高费用却提供较低回报,你将遇到许多困难."(完)

--译文审校 龚芳

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