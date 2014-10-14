博客：全球经济成长不能再指望贸易挑大梁

记者 Krista Hughes

决策层力争使全球经济免于陷入成长低迷的“新平庸”状态，但他们不能再指望全球贸易来挑大梁。

在最近这场金融危机之前的二十年，国际贸易扶助全球经济度过许多难关，当时的贸易增速差不多是经济产出的两倍，但这一引擎如今正接近燃料耗尽。

对那些参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行本周会议讨论的官员来说，这是个坏消息。IMF总裁拉加德之前警告全球经济可能陷入长期低成长状态，此次IMF和世行会议即聚焦于如何防止这种情况发生。

分析师称，中国和俄罗斯经济开放，以及全球供应链把新兴国家工厂与发达国家富裕的消费者联系起来，由此带来的激励效应基本消失殆尽。

“这一特殊引擎的推进能量目前似乎已经耗尽，”世界银行贸易专家Aaditya Mattoo表示。

据麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute)计算，贸易和跨境资金流动对全球经济成长的贡献高达四分之一，如果贸易增长减速，决策层就需填补这一缺口。

IMF稍早下调全球经济成长预估之际[nL3S0S23JL]，还预测2016年起的10年内，平均贸易年增长率仅4.2%，相比之下，在2008-2009年金融危机前的10年平均贸易年增幅达6.7%。

贸易增幅放缓有一个再明显不过的原因了：像中国那么大规模经济体撤除贸易壁垒的效应很难复制。

而其他新兴市场变得更为富裕，经济面需迎头赶上的程度减小，发达国家和发展中国家间薪资差距也缩小，并重新出现回归国内制造最终商品投入品的趋势，加重了贸易增速的放缓。

**需要新的火花**

RBC全球资产管理首席经济分析师Eric Lascelles预言，贸易对经济增长的贡献度，将比此前20年减少0.5个百分点--一半是因为全球需求疲软、贸易壁垒及地缘政治紧张形势，而一半则反映出贸易势力分配情况的永久改变。

“我们可预期部分丧失的贸易将会恢复，但现实上，许多丧失的部分可能再也回不来，实际上我们可能走上全球化降低的境地，这主要是由于贸易流量降低，但或许也是因为迁徙族群和金融资金流减少。”他说。

因此决策者面临重大压力，需尽可能地通过世界贸易组织(WTO)羽翼下深远广泛的地区和全球性协定及标准，来重拾动能。”

“我们一直太过依赖过去贸易开放的影响，”WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)在IMF的指导委员会敦促决策制定者，支持削减海关繁文缛节全球协定时表示，这份协定目前因印度的反对而受阻。

分析师预计，当这些改革完全落实后，每年将提高全球产出1万亿(兆)美元，相当于给予全球经济1.3%的提振。

这大约两倍于进行中的全球两大贸易协议的总效果，包括美国与欧洲之间，以及12个环太平洋国家(含美国、日本、加拿大和澳洲)间的协议。

华盛顿智库Progressive Economy的分析师Ed Gresser表示，随着科技创新为跨国教育和医疗保健服务带来便利，服务业贸易将得以扩张。

仅在美国，通讯、金融等互联网相关服务业占出口比重就从2000年的7.6%增长到了2012年前的11.7%。

“这种发展的自然路径就是带动服务业，就像二十世纪下半叶制造业贸易与资源和农业联系日趋紧密一样，”他称。

汇丰全球首席分析师Stephen King称，拉美、亚洲、中东及非洲国家间贸易仍有提升潜力，这些地区并未充分受益于近几次贸易增长浪潮。