焦点：股票型及宏观对冲基金2016年日子难过 但料将柳暗花明

2011年8月拍摄的百元面值的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦/纽约12月23日 - 对一些股票型基金和押注宏观经济趋势的基金来说，2016年一直是另一个需要忘记的一年。这两类基金在规模3万亿(兆)美元的全球对冲基金产业中占很大一部分。

在投资人追求较低的手续费，以及央行宽松货币政策效果钝化的夹击下，那些押注信贷、以及大宗商品、能源和新兴市场反弹，或者是美国大选将刺激美股大涨的基金，才是大赢家。

表现敬陪末座者有伦敦的Crispin Odey，他旗下的Odey欧洲基金在12月初下跌了约50%；在美国的Passport Capital基金经理人John Burbank，他旗下的特别机会基金(Special Opportunities fund)在进入11月时下跌了24%。

汇丰数据显示，12月初为止，多元化全球股票型基金平均亏损4.8%，同期，侧重于欧洲的基金亏损4.7%。

该数据还显示，以重大宏观经济因素为交易导向的“全球宏观”基金，平均涨幅仅有1.8%；利用电脑程式来辅助交易的“系统性全球”基金更是缩水2%。

目前绩效图表上排名靠前的是一些近几年表现落后的基金，比如美国Dorset能源基金，该基金对能源公司的押注助其净值劲扬将近80%，主要拜原油价格跳升逾40%所赐。

侧重于股票投资的Russian Prosperity Fund则增长将近55%，受惠于石油出口大国俄罗斯主要股市大涨逾五分之一。

基金行业追踪公司Eurekahedge数据显示，到12月中时，所有类型的对冲基金平均涨幅为3.5%，表现落后于成长4.5%的MSCI明晟发达市场指数。

**管理费下降**

产业追踪机构HFR表示，在这种困难背景下，主动型基金的数量自2014年以来首次降至10,000家以下，整体平均管理费与所管理资产之比降到了1.5%。

HFR表示，全球对冲基金有超过半数采用股票或事件驱动对冲基金策略。

“总体来看，由于缺乏净资产流入和业绩结果不佳，这对于对冲基金来说是充满挑战的一年，”安永UK Hedge Funds的联席主管Zeynep Meric-Smith表示。

First Swedish National Pension Fund的另类投资主管Martin Kallstrom表示，那种情况让一些基金公司“非常心虚”，导致其大幅降低管理费用。First Swedish National Pension Fund在对冲基金上面投资了大约17亿美元。

“在有些情况下，我们今年把管理费谈到最多下调20%，”他说。

美债收益率曲线趋陡，当选总统特朗普承诺的增加财政支出、放松监管以及减税政策，2017年对许多股票和债券基金将有帮助。

瑞银财富管理的投资长Simon Smiles表示，“美联储政策至少在趋于正常化，在廉价资金推动的涨势之后，企业基本面变得更为重要，选股更具价值。”

安本资产管理(ADN.L)美洲对冲基金主管Darren Wolf表示，预计对冲基金2017年的表现“将有明显好转”。

“无论结果如何，特朗普赢得大选后监管和政治层面都会发生变化，”他指的是可能会调整奥巴马医保计划、并改变限制银行交易以及能源行业监管的规则。

“有许多事件会令市场困惑不已，创造不确定性，为对冲基金提供绝佳的获利契机，”他补充道。

**押注下跌**

Markit数据显示，在2016年获利最高的股票放空交易当中，当属放空美国Concordia International (CXR.TO)及英国Circassia Pharmaceuticals (CIRCI.L)等小型医疗保健及生物科技类股。

鉴于美联储表明将加快升息速度，欧洲央行在欧洲浮现新政治风险下仍将削减购债规模，押注宏观经济题材差异的基金可望因而受惠。

“各国央行对量化宽松的胃口大减，可能撤走对市场的重大支持，”对冲基金投资者GAM投资组合管理部门主管Anthony Lawler指出。

“经济表现愈发不同，以及收益率上扬，均为积极操作的基金经理提供更为丰饶的交易环境，我们相信这对各个资产类别都有利。”(完)