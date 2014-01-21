香港连续四年居全球楼价最难负担城市之首--调查

路透香港1月21日 -根据市场研究机构Demographia最新公布的2014年度国际房价负担能力报告，香港连续四年居于房价最难负担城市之首，且相关指数中位倍数也是该项调查历来最高。

“Demographia InternationalHousing Affordability Survey”的此项调查覆盖360个分别占于澳洲（39个）、加拿大（35个）、香港、爱尔兰（5个）、日本（2个）、纽西兰（8个）、新加坡、英国（33个）和美国（236个）的城市的楼价。

调查以个别城市的房价中位数除以家庭收入中位数得出相关指数中位倍数，以反映该城市的房屋负担能力。指数分成四组，包括楼价能够负担、中度负担不起、严重负担不起及极度严重负担不起。数字愈高，愈难负担。

据最新的调查，香港的指数达到14.9居于最难负担的首位，属于极度严重负担不起，差不多是新加坡（5.1）的三倍。至于加拿大温哥华的指数为10.3倍居于香港之后。

报告指出，香港今年的指数是该项调查有史以来最高的，打破了美国次按危机爆发前，洛杉矶于2007年录得的11.5的纪录。

报告并指出，香港是房价最贵的城市，同时房屋面积也是最小的。至于房价负担能力最佳的美国，其房屋面积也是最大的。

在美国多轮量化宽松（QE）措施导致流动性泛滥令利率跌至极低水平，加上本地需求增加但供应量未能跟上等多种因素影响，香港的房价于2009-2013年间累计涨幅达到1.1倍。政府多番指出措施压抑楼价减弱楼价上升速度，年楼价仍升2.8%，但为五年内升幅最低的一年。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。