《热点透视》要遏制全球楼市泡沫 美联储需停止印钞

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦6月16日 (撰稿 Ian Campbell 编译 石冠兰) - 房地产泡沫吹起，带来经济繁荣；房地产泡沫破灭，经济随之崩盘。国际货币基金组织(IMF)现在调高了全球房地产泡沫导致世界经济失稳的可能性。风险是确实存在的，只可惜IMF对造成问题的根源却相当含糊其辞--超宽松的美国货币政策。

人们很容易将楼市视作单纯的地区性资产。然而实际情况却是，楼市与股票和债券等其他资产类别一样，受到了危机后极端央行政策的影响。诚然，IMF的2013年第四季全球房价指标显示年度涨幅为3.1%，还不到令人警戒的地步。但在一些国家，房价却在飞涨。新兴经济体往往引领涨势，菲律宾和香港的年度涨幅超过了10%，而新西兰、中国和巴西的涨速也没有落后多少。美国增幅达6.6%，也加入了领军一族。

发达国家充斥着危险信号。在加拿大、新西兰、挪威和比利时，房价租金比率较历史标准高出50%以上。在英国、法国、新西兰和澳大利亚，房价与平均收入之比则较历史均值超过四分之一强，在比利时更是超过近50%。显然在极低利率和廉价抵押贷款的条件下，房价即便处于难以为继的高位，民众仍可以负担起住房。不过一旦利率走高，就将意味着大麻烦。

房地产供应不足显然是个因素。建筑业还没有完全从金融危机中缓过劲来。比利时、法国和英国在2012年的房屋开工率比危机前水平低25-40%。自2008年来，每年美国民宅开工率都低于自1959年后的任一个年份。

IMF完全意识到了这一切，只是表达过于婉转。IMF建议启用遏制抵押借贷等宏观谨慎政策。超低利率以及量化宽松会使得房地产显得有吸引力，并催生泡沫。至少英国央行已暗示很快会升息。美国经济正在进一步复苏，然而美联储却仍在印钞。除非美联储停止印钞，否则其他措施都不过是小打小闹。(完)

(译文审校 高琦)

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