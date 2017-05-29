专访：美国经济疲软是“杂音”而非衰退--IMF首席经济学家

资料图片：美国加州洛杉矶和长滩港口的集装箱。 REUTERS/Bob Riha, Jr.

路透伦敦5月26日 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)称，美国经济疲软是“杂音”，而非更严重的衰退，不过华府政策的不确定性正在使得预估变得愈加困难。

奥伯斯法尔德在接受路透的专访中称，中国经济也在放缓，但欧元区和日本经济表现好于预期。奥伯斯法尔德担任IMF首席经济学家已接近两年。

IMF在4月中旬发布的最新预估报告中，将今明两年全球经济增长的预估分别上调至3.5%和3.6%。

但在此后，形势出现了一些变化。

关于美国特朗普政府的一系列争议，令特朗普的减税和增加基建支出计划被暂时搁置，从而导致美国经济丧失部分动能。

美国商务部周五公布，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率从前值的增长0.7%修正为增长1.2%。

“美国第一季经济表现疲弱，我们将此解读为杂音，而非美国整体经济趋势的改变...换言之，也就是疲软，”奥伯斯法尔德周四在City Week会议间隙说道。

“在第二季，我们看到中国采取了很多积极措施来降低信贷增长速度，以及加强对影子银行的管理。”

“这看来挤出了一些泡沫。所以我们认为经济增长会略慢一些。”

对于IMF是否会因为这两个因素在7月下调全球经济增长预测，现在下结论还为时尚早。

程序尚未完全开展，但美国政策暧昧不明，也增加了预测难度。

奥伯斯法尔德称，虽然现在特朗普可能采取的措施有大概的纲要，但美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)可能持不同观点。

“很难确切推测会发生什么事、会产生什么宏观经济影响，”奥伯斯法尔德称。“我们在努力找出最可能的情况，以及它将对经济增长和我们的预测产生何种影响。”

“我们不知道财政倡议何时会出台、也不清楚会是什么举措，所以我想市场多少也在思考这个问题，他们很想知道钱在哪儿。”

**慢慢来**

但自4月以来出现一些惊喜，帮助平衡美国和中国失去的部分动力。

美元走软和债券收益率下滑对新兴市场和其他借款方具有潜在提振作用。

日本经济表现比已经上调过的预期还要好，欧元区也是如此，亲商的马克龙胜过反欧元的勒庞本月当选法国总统，而且德国经济旺盛也推动欧元区经济。

“如果看看软性指标，PMI数据，即便在法国这个硬性指标表现一般的国家，也可以得到一些可能出现惊喜的迹象，”奥伯斯法尔德说。

欧元区经济复苏增强，已经引燃关于欧洲央行年底前再次缩减刺激的讨论。不过IMF向往常一样，敦促它(欧洲央行)慢慢来。

被问及谨慎对待撤出刺激举措是否明智时，奥伯斯法尔德称“这是我的看法。”最近美国“表现疲弱”也意味着，美联储在升息方面不必过于激进，外界预期美联储下个月升息。

“鉴于第一季经济疲弱以及薪资增长仍缓慢，我不认为他们觉得有落后于形势的重大危险，”奥伯斯法尔德说。

“我不认为他们会拘泥于今年具体要升息几次，比如两次或三次。”(完)