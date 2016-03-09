中国及亚洲新兴市场困境损及2015年全球商品进口--世行

路透华盛顿3月9日 - 世界银行周三发布的一份报告显示，2015年全球商品进口增幅减小至1.7%，因中国经济成长放慢及大宗商品出口国面临困难，导致商品贸易额减少。

2014年全球商品进口额增幅为3%。2015年放慢增长的主要原因在于亚洲新兴市场。世行称，如果中国进口额保持不变，那么2015年全球商品进口额增幅本可以达到2.1%。

报告称，事实上2015年的全球商品进口额在上半年下降，而在下半年出现反弹。

“大宗商品价格下跌和中国向新的增长模式转型，似乎是两个相辅相成的因素，导致新兴经济体进口需求低迷，”世行报告称。

外界，尤其是大宗商品出口国，对中国出口的需求减弱，同时工业增加值放缓增长也导致该国进口减少。

由于中国工业是进口密集型产业，与东亚供应链的联系较为紧密，中国工业部门的放缓会放大本地区贸易所受的影响。

世行还称，由于中国需求增长放缓，对该国零部件和大宗商品出口的反弹将会有限。但世行认为，中国向消费经济转型，面向中国的最终产品出口商将迎来更多商机。(完)