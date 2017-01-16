投资焦点：随着通胀回升 投资者关注焦点转向企业利润率

路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。

所谓的“通货再膨胀交易”于上一季开启，因基建支出增加将提振经济增长的预期推动债券收益率上涨。这种交易已经提振美国和英国股市刷新纪录高位。

但是，金属价格反弹和农业大宗商品价格大涨，对众多欧洲企业来说，意味着投入成本三年来首次增加。这导致市场上的一些板块面临风险，尤其是那些估值已经高于长期均值的板块。

拿英国来说，自去年6月公投脱欧以来英镑贬值，料冲击今年消费者支出，令利润率进一步承压。

分析师与投资者表示，欧洲零售、旅游与休闲行业因而成为最容易受影响的产业。留住客户的竞争激烈，将使得这些行业更难调升价格和吸收成本上涨。

“越接近消费者的产业，就会受到了实质挤压，” Royal London Asset Management多资产主管Trevor Greetham表示，他将此与1994年商品价格大涨的类似情况进行对比。

“越接近原材料，越接近商品端，就能将影响传递下去。如果是矿业公司或石油生产商，就会这么做，把物价上涨传递下去，”Greetham表示。

**消费预算受到挤压**

本周英国超市与零售商的乐观数据带动股价上涨。根据研究相关行业的部分高级分析师，这些数据令投资者大感意外，但前景依然严峻。

以Angus Tweedie为首的美银美林分析师预期，英镑贬值将令2017年英国消费者预算受到挤压，同时推升成本，尤其是从海外采购的服饰零售商。

H&M (HMb.ST)、Burberry (BRBY.L)与JD Wetherspoon (JDW.L)等公司下周将公布最新销售数据，欧洲零售业将持续成为关注焦点。

分析师过去几年持续调降欧洲数个消费者相关行业的毛利率预估。根据汤森路透的数据，汽车、旅游和观光，以及餐厅和酒吧遭遇的调降幅度最大。最近烟草公司毛利率预估亦被调整，因有健康意识的消费者改变了习惯。

“直接向消费者销售产品的企业将受到挤压，”Waverton投资管理的投资经理Charles Glasse表示。根据理柏的数据，该公司管理的部分基金在2016年表现优异。

反之，面临有限竞争的企业，无论是以行业或地理来划分，在通胀上升之际的表现通常都会比较好。

“这些趋势会体现在工业气体或化学品等较不为人熟知和热衷的领域，”Glasse表示。

随着投资者准备好迎接未来四周将公布的企业财报，他们可能尤其会注意到成本上升及利润率承压的问题。目前股票价格高于平均估值，因此市场对令人失望的财报容忍度极低。

“尽管通胀升温将让一些人感到开心，但许多企业将必须应对更为昂贵的投入成本，而这个问题已有一段时间未曾见到，”Artemis UK Special Situations Fund经理人Derek Stuart在其2017年展望中表示。(完)