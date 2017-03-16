分析：挥别通缩迎来通胀 投资人见风转舵

2016年1月在北京拍摄的欧元、港元、美元、日元、英镑和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦3月15日 - 全球物价压力升高，通缩梦魇被抛诸脑后，促使投资人转进通胀保值债券(TIPS)来避险。

新西兰本月稍早为逾两年来首次标售通胀保值债券，表明需求方兴未艾；意大利上周抓住时机，透过银行团标售30亿欧元的通胀保值债券。

“自今年开始以来，通胀保值债券的需求大大增加，情况真的有所好转，”一参与标债但要求不具名的银行人士表示。

他并称，通胀保值债券的氛围“完全改变了”。

就在一年以前，通缩还在困扰着投资者和各国央行，促使多国央行维持超宽松货币政策，多数发达国家政府借贷成本因此已降至零以下。通缩即为物价下滑，会抑制消费者支出及经济成长。

市场价格仍反映出长期通胀受抑的趋势，但迹象显示物价压力在上升，再加上美国财政支出激增之说，这意谓着投资者已然退出英国去年公投退欧后所建立的对通胀前景看法最悲观的押注。

指标巴克莱全球政府通胀挂钩债券指数较12月所创九个月低点上涨近2%，但仍远低于去年所创高位。

通膨保值债券(TIPS)收益率与到期日相同的一般债券名目收益率之差--即损盈平衡通胀率，过去六个月内在欧洲和美国均告扩大，也反映出通胀预期上升的心理。

美国10年期通胀保值债券(TIPS)损盈平衡通胀率在2%左右，1月曾创下2014年9月以来的最高水准。去年7月为1.5%左右，当时投资者押注美联储在10年之内都难以达到2%的通胀目标。

德国10年期通胀保值债券损盈平衡通胀率为1.41%，低于欧洲央行的接近但略低于2%的目标，但高于去年的不到1%。

如果平均通胀率高于损盈平衡通胀率，则Tips的表现将好于固定收益债券。

“我们现在买入TIPS，”摩根大通资产管理的全球固定收益负责人Bob Michele说，“我们认为通胀被低估了，不管是美国还是欧洲或是日本，我们看到所有这些市场的通胀都在上升。”

美联储青睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数在1月创下了最大环比涨幅，同比也上涨1.7%。美联储周三决定升息，而就在几周之前，市场还认为美联储不太可能在3月升息。

欧元区2月通胀率触及2%的四年高点，高于欧洲央行的通胀率目标。瑞士1月通胀率升为正值，为逾两年来首次。

在抗击通缩多年的日本，其1月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.1%，为2015年12月以来CPI首次同比上涨。

**这次是真的吗？**

分析师称，经历数年经济疲软增长之后投资者对通胀率持续回升的怀疑，或许可以解释为何投资者行动缓慢未立即投身于通胀保值债券投资。

例如欧元区30年损益平衡通胀率在1.60%，意味着长期通胀预期依然不高，但脱离了去年7月触及的略超过1%的纪录低位。

欧洲央行上周表示欧元区不再有通缩风险，这助长了有关该行今年或开始撤出货币刺激政策的说法。

“欧洲现在是最有意思的地方，”Newton Investment Management全球债券投资组合经理Jon Day说道。“政治风险令通胀预期保持在低位，但我们预计那些风险过后，关注点将回到通胀上，”他说道，还称他一直在买入西班牙的通胀保值债券，作为应对欧元区通胀的保护措施 。

对法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)可能参加5月份最后决胜轮角逐的担心，成了部分投资者买入法国通胀保值债券的理由，因为如果法国退出欧元区，法国的新货币将贬值、通胀将上升。

欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率等其它市场指标，也指向了投资者通胀预期的上升，但这几项指标已在近几周下滑，反映出投资者普遍转向了与法国大选相关的避险资产。

“我们认为，实际的经济成长和通胀数据将继续好于预期，而且市场对经济前景的看法太过悲观了，”锋裕投资(Pioneer Investments)欧洲固定收益负责人Cosimo Marasciulo说道。(完)