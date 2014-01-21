全球网络跨境贸易额料在2020年前增长四倍--研究

* 英国网路贸易盈余10亿美元居冠

* 纯电子商务中，eBay、亚马逊、Zalando、ASOS等业者居于领先地位

* 瑞典宜家(IKEA)、H&M开发网路商机以加速成长

路透柏林1月20日 -周一公布的一项研究成果显示，六大电子商务市场中的网路出口总值将在2020年之前增长四倍至1,300亿美元，而目前英国对海外销售的产品较多，所产生的网路贸易顺差傲视群伦。

伦敦管理谘询机构OC&C与美国谷歌(GOOG.O)合作的研究显示，估计在美国、英国、德国、北欧国家、荷兰以及法国等地2013年的跨境网路贸易额为250亿美元。

电子商务正如火如荼地发展中，市场研究机构Mintel预估，2018年时欧洲网路零售销售将成长一倍至3,230亿欧元。

OC&C合伙人Anita Balchandani在一份声明稿中指出，“未来10年，网路零售销售将变得越来越国际化。这对于零售商而言是一大商机，可以利用较低的资金开拓新的通路以实现迅速成长。”

英国是全球最为发达的电子商务市场，OC&C估计其2013年网路贸易盈余超10亿美元居各国之冠，美国则以1.80亿美元的网路贸易盈余居次，之后是德国的盈余3,500万美元。

OC&C指出，美国网路零售业先驱eBay(EBAY.O)及亚马逊(AMZN.O)在纯电子商务市场中是规模最大的全球性业者，而德国网路服饰零售业者Zalando及英国竞争对手ASOS(ASOS.L)紧追在后。

ASOS于1月14日表示，截至12月31日止的四个月内零售销售成长38%至3.357亿英镑，受助于欧洲销售暴增69%，尽管美国和澳洲销售成长放缓。

OC&C亦研究那些运用电子商务加速拓展国际市场的传统业者，其中以瑞典家具零售商宜家(IKEA)IKEA.UL居冠，其次则为服饰零售业者H&M(HMb.ST)及美国化妆品业者雅芳(AVP.N)。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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