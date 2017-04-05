第一季全球投行费用创10年高位 总和超半数来自北美

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透伦敦4月4日 - 周二汤森路透数据显示，2017年第一季全球投行业务费用总和达240亿美元，创十年高点，其中超过半数来自北美。
费用反弹至金融危机前的高点，对那些抱怨面临精品银行业者竞争、又遭监管要求挤压的全球顾问公司而言，不啻为一桩好消息。
上季华尔街银行业者占据了前五名，其中摩根大通以17亿美元的费用获利位居榜首，其次是高盛公司(GS.N)的15亿美元。
来自股本发行的费用增加近一倍，不过债券才是全球费用最大的贡献来源。并购费用则是唯一较去年疲弱数据不见改善的领域，今年第一季并购费用下滑2.5%。
英国退欧、荷兰选举以及将进行的法国与德国大选的不确定性，压抑欧洲交易活动，但第一季费用仍增长近20%。
金融赞助商相关费用较上年同期大涨50%，至27亿美元。
全球投资银行检视报告： here
(完)
(编译 陈宗琦；审校 刘秀红)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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