全球重要投行第二季股票交易收入暴跌 汇丰最惨跌逾50%

路透伦敦8月5日 - 股票市场有可能录得有史以来最高水准，但这并不能给很多全球重要投行带来宽慰，这些投行第二季的股票交易收入出现暴跌。而股票交易一直是他们的着重投资对象。

几乎所有重要投行的股票交易收入都表现惨淡，这要归咎于英国退欧公投前的谨慎情绪、收紧的法规、低迷的成交量以及上年同期异常强劲的表现。

欧洲投行受到的打击最为严重，该洲最大银行汇丰(HSBA.L)第二季股票交易收入同比骤降50%以上。

高盛(GS.N)当季股票交易收入下滑12%，在美国前五大投行中表现最差。摩根大通(JPM.N)是美欧11家重要投行中唯一一家实现收入增长的银行。

投行股票交易收入图表：tmsnrt.rs/2aT843C

收入下跌对投行是一个打击，因为股票交易被视为投行的少数几个潜在增长业务之一，因在严苛的新资本规则下，与固定收入等其它市场业务相比，该业务面临的管制相对较松。

但随着更多银行注重这块业务，在这个拥挤市场中获取更大利润的能力在萎缩。

“佣金受到挤压，银行将无法赚取与过去一样多的利润，”ETX Capital的市场分析师Neil Wilson说道。

地区因素也在一定程度上起到影响，比如巴克莱撤出亚洲股票市场就对其交易收入形成冲击。

2015年上半年香港和中国内地股市的交易量也大幅上升，而在此之后市场出现突然下滑的情况，交易活动也有所减少。

瑞士信贷的亚太市场股票销售和交易收入同比大减39%。

路透最新的月度资产配置调查显示，全球投资者的股票配比为至少五年来最低。据美银美林称，今年迄今，投资者已从全球股票基金中撤走1,390亿美元资金。

“第二季非常闷，不过去年第二季的表现又太好了。成交量很低，投行都很小心谨慎。没有人要大举投入。”Atlantic Securities投行业分析师Chris Wheeler说道。

但Wheeler表示，投行也不是全无希望，一旦交易量回升，股票交易仍是一块具有获利潜力且资本密集度较低的业务。

“我不认为这是一次崩盘。过去几年已经有过一整段绝佳表现，只是无法一直维持那样的水准。”

图表：银行的股票交易收入：tmsnrt.rs/2aQMwo4

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