全球10大投行第三季营收上升 年度营收料变化不大--调查

路透伦敦11月13日 - 根据周五发布的一份新调查，受益于市场波动性增强，第三季投行金融交易业务营收上升，但不足以抵消上半年的下滑。

据业界分析机构Coalition，在截至9月的三个月，全球10大投行的交易营收总计为365亿美元，较上年同期增加11%。

固定收益、货币和大宗商品(FICC)业务营收成长16%，是为主要推动力。美国和欧洲货币政策的不确定性以及地缘政治不稳，造成市场波动加剧，令上述业务获益。

Coalition并未提供细项数据，但称利率及外汇部门9月止的三个月内活动升温。

这与之前几个月的情势有所改变，当时低利率环境加上更为严格的监管，迫使银行握有更多资本，压低了回报。

Coalition称，上半年业绩不振，反映在今年迄今FICC业务营收较上年同期下降7%。

股票业务方面，营收为99亿美元，较上年同期增长3%。成长来自于高阶服务，因管理资产规模创记录的对冲基金的交易活动增加。

负责承销及安排股票发行等交易的投资银行部门(IBD)第三季营收成长12%至94亿美元。

Coalition表示，廉价资金的供应使企业获得了展开交易的信心，投资者信心良好，也给上市交易带来支撑。

投行业务是唯一一个料将实现年度成长的领域。Coalition预计，该业务全年营收将增长11%，FICC和股票业务料将分别下降4%和5%。

年度交易营收总额将与上年基本持平，为1,527亿美元。

数据显示，银行业重组持续至第三季度，雇员数量较上年同期下降4%。Coalition称，所有业务领域均有裁员。

Coalition跟踪美银美林(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、花旗集团(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX的表现。(完)

(编译 洪曦/张明钧/王颖；审校 张涛/李春喜)

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