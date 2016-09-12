焦点：美国升息是否会再度扼杀新兴市场的“无基之弹”？

图为2015年9月16日拍摄的美联储总部。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透伦敦9月12日 - 投资人今年重燃对新兴市场的热情，将数以10亿美元计的资金投入新兴市场的股市及债市，但美国联邦储备委员会(美联储)升息前景恐将再度浇熄这把热情之火。

美国利率及债券收益率走高，往往会降低新兴市场的相对魅力，并且将推动美元升值，加重新兴市场借款人的美元计价债务负担。

近期纪录显示，美国小规模升息，不论幅度多么微小，都可能让新兴市场陷入不安；新兴市场借款人的美元债务超过3万亿美元，投资人最近提高了在新兴市场的曝险。

2013年5月，时任美联储主席的伯南克暗示即将升息，从而引爆了所谓的“削减恐慌(taper tantrum)”，由此引发的新兴市场强震导致当地债券收益率窜升、利差扩大，明晟MSCI新兴市场股市指数在次月暴跌15%。

而当美联储将在去年12月执行10年来首度升息一事变得明朗时，新兴市场再度回跌，MSCI指数从11月到1月下跌了20%。

期货市场目前的看法倾向于美联储最晚12月再次行动，尽管这只是初步想法。美联储的几位官员在近几周已表示有可能加息，但投资者仍然半信半疑。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯上周二称，他支持升息“宜早不宜迟”。鉴于当天稍早出炉的数据显示，美国服务业增速录得2008年以来的最大降幅，威廉姆斯的言论显得极其偏向鹰派。

“美国实际利率崩跌，对于新兴市场而言，可能是今年最重要的一件事，”瑞银策略师Bhanu Baweja表示，称这是新兴市场资产表现如此之好的主要原因之一。

“如果联储加息的同时传达鸽派立场(dovish hike)，会被视为新兴市场的买入良机。但如果美联储表明利率正处在传统的‘正常化’过程当中，且通胀预期上升，无疑会对新兴市场构成冲击，”他补充说。

**两极化**

衡量今年新兴市场资金流动和投资趋势的指标也显示了同样的情况：大量现金流入刺激了股市、固定收益、信贷和大宗商品市场，压低债券收益率和利差。

这与之前18个月新兴市场资产遭到严重抛售有一些关系，当时正赶上美元在2014年和2015年大涨27%，为1980年代中期以来的最大两年涨幅。

还有一部分原因是，新兴市场资产回报率远高于发达市场，后者的收益率比以往任何时候都低，而且日本和欧洲大部分地区的收益率甚至为负值。

根据国际金融协会(IIF)的数据，新兴市场投资组合今年流入资金接近800亿美元，其中约四分之三流入股票，四分之一流入债券。

其中大部分资金都是过去三个月流入的，令新兴市场度过了炙手可热的夏日。发达国家股票、债券和货币市场缺乏明确方向。

MSCI新兴市场股市自2009年来表现：tmsnrt.rs/2c9OizD

新兴货币与美元今年表现：link.reuters.com/map94w

新兴市场股市今年表现：link.reuters.com/weh36s

新兴市场资产今年表现：reut.rs/1ZKAaO6

新兴市场股市与全球股市表现：bit.ly/2bStoSB

美银美林的数据显示，过去10周新兴市场股票共同基金流入近240亿美元，刷新纪录高位。

同样，美银美林数据还显示，新兴市场债券基金过去10周亦吸引创纪录的资金流入。这种流动状况可能势将逆转。

“新兴市场是一个两极性资产类别--你要么喜欢它、要么讨厌它，也可能在同一年里对它即爱又恨，”野村董事总经理及CEEMEA部资深策略师Timothy Ash称。

汇丰资产配置小组上周将新兴市场债券在其全球资产组合中的配比下调17个百分点，至仅4%；同时下调新兴市场股票配比。

并非所有人都认为新兴市场如此脆弱不堪。Ashmore旗下固定收益主管Alexis De Mones就认为，与“削减恐慌”时期相比，新兴市场目前对美国升息所具有的韧性要高得多。

正如De Mones所言，那时新兴市场经常帐赤字与经济产出之比平均为2.1%，意味着这些国家通常是净债务国。如今，新兴市场国家的经常帐普遍处于平衡状态，从而使这些国家对美元借款成本升高“具有大得多的韧性”。(完)