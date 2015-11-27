基金产业：贵金属基金上周流出规模创17周高位--美银美林

路透伦敦11月26日 - 美银美林(BAML)周四表示，贵金属基金上周资金净流出规模为近四个月最高，同时投资者资金继续迅速流入货币市场基金。

截至周二的四个交易日，随着美元指数升至七个月高位，投资者从贵金属基金赎回10亿美元。

美银美林在一周资金流动报告中称，10亿美元的净流出规模创17周高位。受美国感恩节假期影响，该周数据仅涵盖四个交易日，少于以往的五个交易日。

美银美林还称，货币市场基金净流入120亿美元，八周来累计流入达到1,320亿美元的“巨大”规模。

债券基金流出33亿美元，为连续第三周流出；股票基金小幅流入4亿美元。投资者为美国12月可能升息做准备。

共同基金与上市交易基金(ETF)形成鲜明对比。上述报告称，投资者从共同基金撤出68亿美元，但向ETF投入73亿美元。

新兴市场基金再度出现净流出，投资者分别从新兴债券和股票基金赎回7亿和11亿美元。这是新兴债券基金连续第四周资金流出，也是股票基金过去18周来第17周资金流出。