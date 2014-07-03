分析：全球投资者削减风险较高债券持仓

路透纽约7月2日 - 部分全球大型投资人已经开始撤出风险性较高的固定收益资产，即使美国联邦储备委员会(FED/美联储)的政策立场仍支持投资者追逐风险资产。

Loomis Sayles、GAM和Standish等投资者认为，美国投资级及高收益公司债价格已涨过头，导致回报不再那么有吸引力。他们试图赶在市场反转前领先一步退出。美联储一旦开始升息，市场反转可能令人沮丧。美联储或将于明年升息。

“估值正在被过度拉伸，”瑞士GAM控股公司旗下GAM的投资经理Jack Flaherty表示，“你最好早些出场，因为行情一旦反转，可能比预期来得更加剧烈。”

债券在2014年伊始表现强劲，巴克莱美国综合债券指数上半年上涨约3.8%。海外投资人及退休基金的投资兴致，使得资金持续大举流入固定收益基金。

这降低了这些债券相对于较安全的美国公债的额外升水。该升水或利差目前位于2007年以来最低，显示外界对发债的美国企业前景信心十足。

GAM已减持美国高收益债券，未来几个月打算进一步削减仓位。该公司将资金重新配置在新兴市场当地债券及可转换为股票的可转债上。

Flaherty担忧美联储升息后，流动性可能成为一大问题，因为华尔街经纪商收缩了在企业债市场的存在。

以往因为大型银行持有大量债券，使得买卖债券更加容易。但因实施新的法规，使得持有这类资产的成本更加高昂。

**市场估值过高**

根据美国银行美林数据，截至周一，投资者对持有美国高收益债券所要求的收益率溢价达到约353个基点。这一数字要远低于华尔街高收益专家Marty Fridson指出的551个基点；Fridson目前是纽约Lehmann, Livian, Fridson Advisors的投资长。

美国投资级债券与公债的利差在109个基点。

美国高收益债券收益率一度跌至跌至4.8%，为该级别资产的最低纪录，不过周一已经回升到5.28%。美国投资级债券收益率则在2.97%左右。

"美联储执行政策的时间越长，政策结束时其感受到的混乱状况就越强烈。"波士顿Standish Mellon Asset Management的联席副投资长David Horsfall表示，该公司管理着1,600亿美元固定收益资产。

“当美联储上调短期利率，造成混乱几乎是板上钉钉的事。但美联储必须这样做，因为利率保持在低位的时间太久了。”

Horsfall表示，他所在机构Standish持有的美国投资级债券占资产组合比重一度高达60%，现在下降到了5到6%。Standish曾持有多达40%的美国高收益债券，但目前这一比重减少到了8-10%。

Standish的投资标的切换到了新西兰与澳洲债券，还有美国通膨保值债券(TIPS)。

Prudential Fixed Income总裁兼资深投资官Gregory Peters表示，该机构也在上个月做出了降低风险的调整，卖出那些他们对于基本面有所顾虑的高收益债券。该公司管理资产规模达4,180亿美元。

“从信贷的角度来讲，需要更加审慎。”Peters说。“这波循环到了尾声的时候，市场不会给予信用不佳的投资题材回报。”

知名投资人Dan Fuss表示，他所在的244亿美元规模Loomis Sayles债券基金持有25%以上的短期美债和短期加拿大公债、现金和现金等价物，该比例为历史最高，因为他认为债市机会稀少。

他称，该基金自2013年初随着债券日益昂贵，就一直在进入这些领域。

**强劲的债市资金流入**

美国公司债资金流入一直保持强劲，受其收益率高于公债的前景提振，而且还不用承担股市风险。

理柏数据显示，今年迄今，美国高收益债券基金净流入71亿美元，逆转了去年净流出50亿美元的势头。对于美国投资级债券基金而言，今年流入437亿美元，而一年前可比数据为338亿美元。

Lehmann的Fridson称，由于波动性低，现在不太可能出现抛售。“美联储在2015年前都不会升息。因此在那之前，投资者不必担心这点。”

一些基金管理人认为，尽管利差在降低，但仍有进一步萎缩的空间。GW&K公司投资组合经理兼合伙人Mary Kane认为，美国高收益债券利差将再缩窄100点，美国投资级债券利差将缩窄50点。

Kane称，“这是个相对性游戏。在零息时代，(垃圾债券)有5%的收益就相当不错了。”Kane所属公司管理约200亿美元资产。

GAM的Flaherty称，公司债方面仍可能有不错的回报。“在那结束之后，人们会说他们能够及时逃脱。但如果每个人都挤在门口时，他们真的能够出去吗？”(完)

(编译 龚芳/洪曦/石冠兰 审校 张涛/张明钧)

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