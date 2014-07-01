综述：全球投资者6月提高英美股市投资比重 减持债券--调查

路透伦敦6月30日 - 路透调查周一显示，全球投资者在6月向股市投入更多资金，尤其偏好英美股市，因那里的经济复苏正在加速，表现好于其他发达市场。

路透针对51名来自美国、英国、欧洲大陆和日本的基金经理与投资总监进行的月度调查显示，受访者对全球平衡型投资组合中股票投资的平均建议比重从50.8%升至51%。

而对债券的投资比重则从前月的35.9%降至35.6%。

对现金和对冲基金等衍生投资工具的配比则分别持平于5.7%和5.6%。房地产投资比重亦略微上升至2.1%，在上个月触及2011年6月来最高水平后继续攀升，因投资者欲从商业地产中获得高回报。

路透资产配置调查图表，请点选：link.reuters.com/xas35t

在全球股市投资中，投资者对北美地区股票的平均投资比重从41.5%增至42.1%，同时也把英股比重从11.5%提至11.9%。欧元区股市配比则有所下滑，因为经济复苏进程落后于英美。

欧洲央行新出台刺激举措，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示将维持低利率政策，都激发投资者对股票等高风险资产的买兴。

但就在投资者不断调整投资组合，以图抓住经济复苏加速和企业获利上升机会的同时，有不少受访者对市场出现修正的可能性表达了担忧。

“目前已经充分反映实际价值的各类资产间连动性增强，而且股票、债券、大宗商品和汇市的波动性逐步降至容易令人松懈的危险水平，我对此越来越不安，”英国财富管理公司HFM Columbus投资总监Rob Pemberton指出。

投资者表示，与俄罗斯之间紧张情势加剧和中东出现更多动荡等地缘性冲突，以及主要货币政策当局意外采取利率行动是重要风险。

“尽管经济数据表现不一，但已经具备经济温和增长的基础，不过如果没有宽松货币政策，不确定增长是否能持续，”瑞银策略师Boris Willems表示，“若要实现自我维系的增长，需要信心进一步改善。”

美国基金经理建议增持美国股票和债券，尽管价格于6月触及纪录高位。不过他们也在全球投资组合模型中增加了现金配比。

欧洲基金经理本月对股票的配比创2011年3月来最高，削减现金配比。欧洲基金经理6月在全球资产中的股票配比为48.3%，远高于长期均值46%，也高于5月的48.1%。

英国基金经理6月亦将股票配比提高逾1个百分点至55.2%，并且更加青睐本国股票。英国经济基本面相对比较乐观。

上述调查是在6月13日至25日期间进行的。当时MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS接近纪录高位，且位于2007年全球金融危机爆发前以来的高点。

美国股市标准普尔500指数.SPX6月底触及纪录高点，当月上涨逾2%。

MSCI明晟新兴市场股指.MSCIEF6月上扬，但仍低于上半月所及的年内高点。(完)

(编译 徐文焰/杜明霞；审校 郑茵/石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。