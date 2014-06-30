全球企业上半年发股集资近5000亿美元

独家：消息人士称沙特料搁置或重组数以十亿美元的未完成项目
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透伦敦6月30日 - 周一公布的数据显示，目前为止，全球企业在2014年发行股票筹资金额已将近5,000亿美元，创2007年以来的上半年最高纪录。
由于股市频创新高且波动性较低，吸引企业争相发股筹资，而私募股权公司也趁机出脱金融危机之前的投资，利用投资人买需强劲的机会获利出场。
发股活动大增，反映出在低利率环境下投资人追逐收益的需求、对股市的信心、以及关注焦点由新兴市场转至发达市场的现象。
汤森路透资料显示，今年以来全球股权资本市场活动达到4,491亿美元，较2013年同期大增16%。
而且活动热度呈现升高，第二季发股筹资金额为2,540亿美元，较第一季成长三分之一。
首次公开发行(IPO)市场十分活络，全球各地企业上半年IPO筹资金额达1,072亿美元，较上年同期大增60%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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