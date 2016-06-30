今年迄今全球IPO规模接近腰斩 至四年低位--汤森路透数据

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦/香港6月30日 - 汤森路透季度数据显示，2016年全球股权资本市场交易活动降至四年低位。银行家和投资者称，尽管英国退欧可能削弱成交量，但不会让整个市场完全陷于沉寂。
今年迄今，全球股权资本市场交易活动的价值与上年同期相比几乎腰斩，受累于地缘政治不确定性、美国升息前景和全球经济增长担忧。
根据汤森路透的季度数据，交易活动下降了46.5%至2,808亿美元。
欧洲首次公开发行(IPO)筹集的资金骤降56%至162亿美元，因英国退欧阴云罩顶，导致在伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)上市交易的前景变暗。伦敦IPO筹资规模较2015年同期锐减近60%。
但是一些人在震荡之中发现了契机。投资者私下告诉路透，他们希望英国股票价格的短期低迷能帮助他们逢低吸纳。
而且银行人士称，他们正在回访客户名单，以研究未来几个月或几年谁可能需要股本资本。
摩根大通(JPM.N)在全球ECM交易排行榜中升至榜首，摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)分获榜眼和探花。
银行人士称，他们仍相信，在传统的夏季淡季过后，市场弹性足以能满足上市条件，不过成交量和定价可能要低一些。
“IPO市场将会开放，但可能不会有以前那么活跃，”美银美林(BAC.N)全球ECM联席主管Craig Coben称。
2016年上半年亚太地区除日本的股票上市活动下降近60%。根据汤森路透截至6月27日的初步数据，该地区上半年ECM收益大跌至666亿美元。这是2008年上半年以来上市活动最为疲弱的半年。(完)
(编译 杜明霞/刘秀红；审校 张荻/高琦)
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