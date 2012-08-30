全球铁矿石需求下半年或下滑--宝钢

焦点：特朗普国会演讲不再盛气凌人 对移民改革持开放态度
路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普周二对国会进行就职后的首次演讲，称他对美国移民体系整体改革持开放态度，一改他竞选造势时的强硬言辞。
路透中国苏州8月30日电---中国宝山钢铁(600019.SS)一名高层主管周四表示,全球铁矿石需求不会成长,2012年下半年甚至可能较上半年下滑,而供给仍在上升.
宝钢为中国最大上市钢企,采购业务负责人张典波在一场产业会议上表示,今年下半年全球海运铁矿石供给将较上半年增加逾5,000万吨.
需求进一步下滑,加上新增矿场供给,目前已跌至三年低点的铁矿石价格,可能在未来几个月进一步下跌,威胁力拓(RIO.AX)(RIO.L)及巴西淡水河谷(VALE5.SA)等大型矿企获利.
"随着工业化、城市化及基建投资脚步放缓,中国钢铁需求增速持续降低,"张典波称.
"2011-2015年中国钢铁需求平均年增率预估为4.2%,但我们是否能达到这个增幅现在是个问题,"张典波指出.
中国1-7月粗钢产量同比仅增加2.1%,至4.195亿吨,上年同期增幅为10.3%.
张典波表示,未来15年中国钢铁产量将达到7.00亿吨极限,然後开始下滑.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
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