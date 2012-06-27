全球钢铁市场饱和 贸易保护战蓄势待发

记者 Josephine Mason/Silvia Antonioli

路透纽约/伦敦6月26日电---全世界钢铁生产商都宣称对手在向市场倾销廉价产品,这恐将触发一系列小规模贸易战.

世界经济前景转暗导致钢铁行业产能过剩,一些企业高层表示,从美国德州到亚洲的泰国,到处都在发动以邻为壑的销售战,产品售价比成本还低.对伊朗实施制裁,以及"阿拉伯之春"运动後中东需求复苏乏力,都令紧张局势更为恶化,切断了主要进口市场.

这一次,不仅是中国被贴上坏人的标签.俄罗斯和乌克兰也遭到抨击,唤醒了一处长期沉闷发酵的贸易摩擦源头.

全球钢铁行业已经准备好迎接新一轮停产和贸易纠纷案.

美国逾10年前实行了阻止俄罗斯倾销热轧卷板的措施,目前美国商务部正在对这些措施进行评估.因担心交易或遭美国当局的阻挠,一家主要钢铁贸易商已经停止进口俄罗斯产卷板.

"导致(上次)贸易危机的场景重新上演,"Wiley Rein律所负责国际贸易实务的Alan Price接受采访时说.

他表示,享受政府补贴的外国生产商是最麻烦的,当价格下跌时这些厂商也能保持高产量,导致廉价金属不断流向市场.

**大家都很苦恼**

几年前,大家眼中的罪人是中国.的确,今年迄今中国对美出口船货已经飙升三分之二,但华盛顿方面已经对进口自中国的很多钢产品课征了一连串惩罚性反倾销税.

再者,这种苦恼并非发达国家专有,而是为更多地方所共享,比如像土耳其、泰国和台湾等发展中国家和地区.据企业高层讲,这些地方深受价格大跌困扰,并将此怪罪于廉价的进口产品.

澳洲最大钢铁商Bluescope Steel(BSL.AX)首席执行官Paul O'Malley周二告诉路透,公司本周针对进口自日本、台湾、韩国和马来西亚的热轧钢卷提起反倾销诉讼.

无可否认,价格下跌和激烈的竞争,至少目前来讲对钢铁消费者来说是好事,比如汽车和电器制造商,以及建筑公司.但是,如果这种摩擦引爆了贸易战,一旦那些认为遭到不公正对待的国家采取报复性贸易措施,那麽消费者也可能受牵连.

身兼世界最大钢铁消费国和生产国的中国,已经向美国一种特殊钢材"取向性矽电钢"(grain-oriented flat-rolled electrical steel;GOES)课税.中国上月并向世界贸易组织(WTO)提交申诉,指责美国对中国产品徵收反补贴税,诉讼涉及太阳能电池板等22种产品.

**失去重要买家伊朗**

随着需求走疲,全球钢铁生产商间的竞争已然加剧.

由於年初美国和欧盟(EU)加强了对伊朗的制裁,使钢铁市场失去了一个重要的买家,从而给这个本已境况不佳的行业带来又一个打击.

根据国际钢铁统计局(International Steel Statistics Bureau,ISSB),伊朗去年热轧卷板的进口量占到了全球总交易量5,180万吨的4%,远高於2008年的1.4%.数据显示,2011年的热轧卷板进口量中约63%来自俄罗斯,较四年前的水平增长了一倍.

交易商称,去年受阿拉伯之春抗议活动的影响,对包括埃及和利比亚在内的其他中东地区关键买家的出口骤降.此後需求一直未能恢复.

因此,出口商不得不寻找替代市场,这给美国拉响了警报.

"我相信美国的钢厂正在担心,所有这些原本销往其他市场的货物可能会转而流入美国,"Colakoglu Metalurji董事总经理Ugur Dalbeler表示,该公司是土耳其最大的钢铁生产商之一.

**市场饱和**

美元强势以及美国旺盛的需求也使之成为颇受欢迎的进口大国.在过去一年里,能源企业争相修建管线并开采页岩气和储备石油;汽车生产商也再次大力提高产量.

交易商称,美国市场里进口产品充斥,俄罗斯热轧板卷的定价低於现行价格,但还是有很大的获利空间.

以俄罗斯为首的独联体国家可以低廉价格销售钢材,因其拥有丰富的原材料供应,生产成本为全球最低.

但目前市场已经饱和,那些未出售的钢材可能低价甩卖.据钢铁咨询公司MEPS的总经理Peter Fish所称,美国的热轧卷板价格本月已经下跌了10%,至每短吨600美元,接近生产成本价.

"市场即将到达一个临界点,以现在的价格接受订单就非常不值了."他提到钢铁企业时这样说.

**与俄罗斯关系紧绷**

专家表示,与俄罗斯的关系为1990年代末期以来最为紧绷,当时已结束冷战,俄罗斯的钢铁即充斥美国市场.

1999年7月签署的中止协议解决了这项争端,协议要求俄罗斯销往美国的热轧卷板须参照设定最低价格的公式及配额系统.美国曾威胁徵收反倾销税.

但这项协议後来成为两国冲突再起的核心所在,美国钢铁生产商Nucor(NUE.N)指控俄罗斯压低美国市场价格.

这家全美第二大钢铁商表示,使用上述公式所订出的参考价未能赶上美国价格变动的脚步.

依据5月审查的初步结果,美国商务部发现俄罗斯的价格低於美国市场售价.

商务部在6月1日宣布初审结果时指出,参照中止协议机制的俄罗斯热轧卷板进口参考价在第二季为每吨408.32美元,远低於3月份美国市场现行价格每吨763美元.

商务部指出,该季度定价的公式需要重新调整,否则将被终止.这可能引发国内产业推动徵收反倾销税.

在美国9月份作出最後裁决的期限以前,美俄双方紧张协商,出货已经停止.

至少一家大型交易商即因担忧贸易措施,而停止进口俄罗斯钢铁.该公司一名资深交易员表示,"我们不会甘冒这种风险."

他指出,休士顿有高达4万吨未售出的俄罗斯热轧卷板.休士顿为钢铁进口的主要港口.

**各种非难**

但不只是美国有疑虑.

"许多发展中国家认为,本国行业正受到来自其他发展中国家进口的猛烈攻击."Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP.的商业律师Frederick Waite称.

台湾最大的钢铁业者--中钢(2002.TW)认为,最激烈的进口商竞争发生在东南亚,而非美国.

中钢董事长邹若齐日前接受专访时对从俄罗斯、乌克兰和巴西进口的便宜钢板和热轧卷板,都表达了担忧;但他亦指出,日本和韩国因国内市场疲弱,也益发急於出售.

伊朗退出市场的影响尤为明显.甚至连时常被视为向美国倾销便宜钢材的土耳其,也指责俄罗斯和乌克兰伤害土耳其国内价格.

"我们的地区竞争者乌克兰和俄罗斯在其他市场遭遇困难,因此正设法将产品倾销至土耳其."土耳其最大钢铁制造商Erdemir的资深顾问Kemal Ozden称.

目前不清楚这类口头交锋是否会升级为全面的贸易争端--各国可能得先长期看到损失,才会采取行动.

随着价格重挫,业界需摆脱困扰市场的庞大库存和过剩产能.安赛乐米塔尔正考虑在欧洲进一步削减产出,而贸易商预期生产商将延长夏季维修.但分析师对於中国或俄罗斯是否将采取类似行动感到怀疑.

"难形成国际计划.中国的钢铁行业认为没有理由要大幅削减产能...俄罗斯的情况也是如此,俄罗斯有国家在提供支持."Fish表示.

--编译 艾茂林/兰秀娟/郑茵/龚芳/张若琪;审校 徐文焰/程琳

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