全球失业人口今年将触及逾2亿人的纪录高位--ILO

路透日内瓦1月22日 - 国际劳工组织(ILO)周二在年度报告中称,今年全球失业人口将增至逾2亿人,重申了过去六年每年初都发出的警告.

ILO预计今年失业人口将增长510万人,至逾2.02亿人,2014年将再增长300万人.而刚刚过去的2012年失业人口增长420万人.

如果这些预估是正确的,则全球失业人口将触及纪录高位.但ILO每年均下修失业数据,因那些完全放弃找工作的人数总体在增长,意味着他们不再属于失业人口.

路透对以往ILO报告的分析显示,过去六年每年对失业人数的估计后来都被下调.2007年最初的失业人口数据1.899亿人,目前已被下调至1.69亿,降幅为11%.

2008-2010年失业人口数据较最初估计结果下调10-15%.

下调的主要原因是有些人放弃寻找工作,ILO就业市场分析主管Jose Manuel Salazar-Xirinachs称.

"因为危机的严峻性和长期失业,这些人放弃了希望,决定不再寻找工作,因此他们不算作失业人口,而是受挫者(discouraged)。,"他称.

ILO总干事莱德(Guy Ryder)称,ILO修正后的数据意味着全球失业人口自金融危机爆发前的2007年以来已增长2,800万人.

他称,同期内还有3,900万"受挫者"退出就业市场,金融危机料在全球范围内导致6,700万人失业.

所谓"劳动参与率"过去三年来据信一直持稳于64.1%,显示劳动力人数没有萎缩的迹象.

该数据直到2007年一直高于65%,但自那以来的三年,每年均在下降.(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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