全球6月制造业创三年来最快萎缩速度--摩根大通

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透伦敦7月2日电---一项周一公布的企业调查结果显示,全球制造业活动6月滑坡的速度创下三年来最快,受到欧元区的拖累,但美国及中国制造业也不振.
摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)从5月的50.6降至6月的48.9,为11月以来首度跌破景气荣枯分水岭50,且创下2009年6月以来最低.
"存货调整似乎是造成制造业萎缩的原因,PMI显示(成品)库存的水准仍偏高,而最终支出的成长力道迟钝."摩根大通全球经济协调主管David Hensley表示.
摩根大通表示,全球制造业活动下滑之际,原物料的需求也跟着走软,导致投入价格出现七个月来首度下跌.
这项指标是由摩根大通与研究和供应管理机构所编制,结合约20国的调查资料,包括美国、日本、德国、法国、英国、中国及俄罗斯在内.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
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