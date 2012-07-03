全球6月制造业创三年来最快萎缩速度--摩根大通

路透伦敦7月2日电---一项周一公布的企业调查结果显示,全球制造业活动6月滑坡的速度创下三年来最快,受到欧元区的拖累,但美国及中国制造业也不振.

摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)从5月的50.6降至6月的48.9,为11月以来首度跌破景气荣枯分水岭50,且创下2009年6月以来最低.

"存货调整似乎是造成制造业萎缩的原因,PMI显示(成品)库存的水准仍偏高,而最终支出的成长力道迟钝."摩根大通全球经济协调主管David Hensley表示.

摩根大通表示,全球制造业活动下滑之际,原物料的需求也跟着走软,导致投入价格出现七个月来首度下跌.

这项指标是由摩根大通与研究和供应管理机构所编制,结合约20国的调查资料,包括美国、日本、德国、法国、英国、中国及俄罗斯在内.(完)

--编译 张明钧;审校 徐文焰

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