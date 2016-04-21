标题新闻：去年第四季全球银行跨境贷款减少6,500亿美元，连降第三季，贷款余额降至26.4万亿-BIS

《台湾重要政经日程》--1月18日-10月10日
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国际清算银行(BIS)
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最近铁矿石期货大幅飙升，主力1705合约价格最高升至664.5元/吨，现货偏强和期货贴水成为主要的幕后推手。短期来看，铁矿石期货有望维持偏强态势，但中期来看，供应增多而需求减少，铁矿石价格仍将回落。
1月以来，沪铜主力合约重心不断上移，最高上探至48390元/吨,随后大幅回落。总体来看，其上涨动力主要来自金融属性层面冲击的消退，具体来说，元旦前流动性紧张局面大幅缓和，特朗普政策立场低于市场预期，美元振荡回落，这两方面因素提振铜价。但是供需基本面制约其上涨空间。临近春节，下游需求趋于疲弱。随着铜价回落，基本面利空因素得以部分释放，是否会触发再次补库存的热情值得关注。技术上，关注46000—48500元/吨波动区域。