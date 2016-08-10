分析：全球廉价资金泛滥 英央行的退欧应对举措效果打折

路透伦敦8月9日 - 英国央行自2009年以来的首次降息举措，似乎不大可能完全传导至借款人，尽管该行已准备好向银行业者提供至多1,000亿英镑(1,300亿美元)资金，以确保降息举措惠及借款人。

定期融资计划(TFS)是四年来英国央行在国内银行业市场上最大的一次干预行动，可能会温和促进经济增长。但TFS也凸显出随着利率逼近零，降息效应的传导存在难度。

英国央行总裁卡尼表示，银行业者“没有借口”不去传导8月降息25个基点至0.25%的政策，因为TFS向银行业者提供廉价贷款，可抵消降息给银行利润带来的负面影响。

但不到一周之后，该计划面对的局面看起来已变得更加复杂。这一计划是英国央行应对英国公投退欧的措施之一。

英国最大抵押贷款机构莱斯银行集团(LLOY.L)一直没有下调其主要利率，而汇丰(HSBA.L)旗下的First Direct则将其向一个储蓄账户支付的利率下调了0.4个百分点。

“央行的解释有些过于简单，”天达(Investec)的银行业分析师IanGordon指出。

关键在于，英国银行业者从TFS中受益的程度存在巨大差异，取决于他们是否已经有渠道获得融资，且资金成本低于求助TFS要付出的0.25%最低费用。

苏格兰皇家银行(RBS.L)、巴克莱(BARC.L)和汇丰等主要银行的现金储备已经高于放贷需要，资金来源通常是企业与个人经常帐户，因而银行的利率成本极低甚至为零。

对这些银行而言，TFS在缓和银行净息差所面临的压力方面毫无办法。净息差是储蓄和贷款的利率之差，是银行放贷的主要获利来源。

所以Gordon认为，新的两年期固息抵押贷款利率降幅可能不到25个基点，因为银行力求维持获利，并反映出经济前景变差导致的违约风险上升。两年期固息抵押贷款是英国最常见房屋融资类型。

“我认为(贷款)价格将会下降，但我怀疑降幅能否达到25个基点，”天达的Gordon说。

追随指标利率的现行抵押贷款利率将下降，但信用卡利率和对经济前景敏感的新增企业贷款，将更具粘性。

银行家称，莱斯银行和规模较小的银行从该项目中获益更多，因他们依赖的是成本更高的批发融资和储蓄账户，譬如Virgin Money (VM.L)、Shawbrook (SHAW.L)和Aldermore (ALD.L)等。

Gordon称，这为他们提供了将支付给储户的利息调降逾25个基点的空间。这是英国央行未选择强调的TFS影响之一。

**收益平平**

这些并非意味着TFS是在浪费时间，但其却不太可能产生与英国央行上次大规模干预措施--2012年融资换贷款计划(FLS)同样的效果。

“我认为，它(TFS)总体上会给经济提供较小的刺激...但不会改变游戏规则，”Pantheon Macroeconomics的Samuel Tombs称。

FLS推出时正值英国银行业者因欧元区危机面临高企的借贷成本之际，而且在经济集聚动能时为借贷提供了刺激。

仅在一年的时间里，FLS就向银行和建筑社团提供了逾400亿英镑的融资。

相形之下，TFS推出的时机，银行业已能取得便宜的融资，加上英国央行预期商业与楼市投资将大幅下滑，贷款的需求因而受抑。

“目前我们的处境已经大不相同，银行业的境况更加稳健，信贷供应已不见得是束缚经济的因素，”英国央行副总裁布罗德班特周五对路透表示。

“没有理由为借款提供非常强大的奖励...因为无法确定是否会有人借款。”

这批透过TFS所提供约1,000亿英镑的新款项，相当于英国大约5%的未偿还贷款，其中有相当比例可能由银行业吸纳，用于对旧有的FLS贷款进行额外四年的低利率再融资。

布罗德班特表示，上周降息的影响要完全传递到其他利率尚需时日，英国央行不会逐一监督各项贷款利率，而是会凭藉竞争压力来推低借贷成本。

摩根大通分析师Allan Monks认为，TFS终究会为央行以走后门的方式为引进负利率提供一条通道，避开卡尼的反对，为银行放款提供资助。

不过布罗德班特马上反驳此一说法。他表示，欧洲央行的第二期定向长期再融资操作(TLTRO)与TFS类似，而这项操作已显示，要让银行业者以负利率存款或放款有难度。(完)