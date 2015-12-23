明年全球流动性料增加1万亿美元--报告

路透伦敦12月22日 - 根据咨询机构CrossBorder Capital周二公布的一份报告，明年全球流动性可能最多增加1万亿美元，因新兴市场潜在的流动性回升，料盖过美国民间部门疲弱引领的发达国家的收缩。

CrossBorder表示，根据当前全球市场105.7万亿美元流动性规模，以上数字相当于不到1%的增幅，其中新兴市场流动性料增加2.5万亿美元，超过发达市场减少的1.5万亿美元。

但是，明年全球流动性增加1万亿美元，并不足以抵消今年减少的约1.7万亿美元。今年流动性下滑主要归因于受美元走强影响，新兴市场资金外流。

CrossBorder董事总经理Michael Howell说，中国央行将不得不放松政策，以维持经济平稳。如果放松举措足够积极，则可能促使整体新兴市场资金流复苏，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)在收紧政策。

“中国人民银行将不得不开始扩大资产负债表规模。他们必须做一些事，否则将面临信贷紧缩，”Howell表示。

Howell还说，如果国内信贷和经济状况恶化，明年美联储可能被迫中止甚至是逆转升息周期。

美国股票回购和派息超过1万亿美元，以及全球并购交易价值4.6万亿美元，对今年发达市场的流动性产生提振。但这两个因素明年都会消退，而且随着美联储逐步关上资金水龙头，美国批发市场融资料将因抵押品匮乏而受限。

“美国民间部门势头正在减弱，这不利于明年华尔街和全球市场的表现，”Howell说。(完)