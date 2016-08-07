一周焦点：全球廉价资金泛滥 多国数据将呈现经济增长现状

2011年1月26日，图为美元、瑞郎、英镑和欧元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦8月5日 - 就在全球其他主要央行祭出更为宽松的政策之际，美国7月就业数据大幅超过预期，再次点燃对美联储9月升息的预期。

这一略偏正面的基调未来一周或将作为全球经济的大背景存在，下周将迎来欧元区、德国和意大利的经济增长数据，还有中国的通胀、工业生产和零售销售数据。

新西兰央行预计将在周四降息，加入宽松阵营。

上周，英国央行投下退欧公投后的首枚重磅弹药--降息至纪录新低0.25%，同时重启资产购买计划，并暗示准备进一步宽松政策。

英国央行总裁卡尼称，他推出了“一揽子非常规举措”，因公投退欧后经济前景发生了明显变化。央行预计在2016年余下时间经济增长将会停滞不前，明年成长疲弱。

上月的一份路透调查显示，经济增长缓慢，欧元区通胀实际接近零，将迫使欧洲央行延长并扩大资产购买计划的范围。

初步指标显示，欧元区迄今为止对英国退欧决定基本不以为意，但8月12日将出炉的初值数据料显示，欧元区第二季经济增长率将减半至0.3%。

德国也将公布国内生产总值(GDP)数据，很可能出现放缓，但就业和薪资增加应能继续支持今年下半年的可支配收入增长。意大利经济增长则可能保持缓慢平稳的步伐。

“虽然英国有可能濒临衰退，但欧盟其他国家7月经济信心指数所展现的韧性有可能出人意料，”花旗的分析师Christian Schulz说。

**亚洲方面**

日本央行上个月维持购债规模不变，令市场失望，一反外界认为它会增加购债的预期，在该央行宣布将在9月重新评估政策之后，交易员们甚至变得更为紧张。

周五的路透调查显示，日本第二季经济增长率预计也已放缓，受疲弱的国内需求和出口停滞所抑制。

这对首相安倍晋三而言将是个挫折，安倍表示，重组后内阁的首要任务是实现经济增长和抗击通缩。

“全球第三大经济体--日本仍将是全球宏观经济形势的焦点，部分原因是日本是发达和发展中经济体发展方向的指示标，”法国巴黎银行的分析Richard Iley说。

日本的实际GDP数据要到8月14日才会发布，但周三内阁府办公室将公布6月核心机械订单，这个资本支出的先行指标有可能于三个月以来出现首次上升。

实施了三年的“安倍经济学”几乎没有起到激活日本经济的作用，金融市场愈发担心日本央行已无政策弹药可用。

“为了粉碎弹药告罄的传言，日本央行或许会决定在9月会议上停止以基础货币为政策标的，这个指标与负利率政策是相互矛盾的，”Iley说。

下周将出炉的一系列中国数据预计显示该国经济在相当稳定地增长，这或许能安抚一下紧张不安的投资者们，但需求迟滞、投资放缓和债务水平上升依然是中国经济的迫切关注点所在。

中国将公布贸易、消费者物价、工业生产和零售销售数据。

由于中国经济增长率妥妥位于政府的目标区间内，但信贷增长却接近纪录高位，分析师们因此降低了对中国实施自去年10月以来首次降息的预期。

“尽管有越来越多的迹象显示，中国人民银行有可能推出更多刺激措施提振经济增长，但近期言论显示该央行对当前经济增长步伐还算满意，将在今年维持‘审慎的’货币政策，”IHS Markit的分析师OliverKolodseike说。(完)