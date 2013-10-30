全球流动性膨胀或延续至2014年

2013年5月23日，仰光一货币兑换处职员在数钱。 REUTERS/Soe Zeya Tun

撰稿 Mike Dolan 编译 田建华/朱晓军

路透伦敦10月30日 - 在经历了一个现金枯竭的夏天之后，全球市场看似再次资金充沛，且势头可能会延续到明年。

尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)一直维持每月850亿美元的购债计划不变，但对于联储宽松货币开关的揣测高烧不退，这样的揣测造成了今年市场上流动性的大起大落。

9月18日，美联储宣布维持资产购买规模不变，一如市场预期。而此后市场对美联储意图的重新思考，已经使得全球金融市场水涨船高。

在美联储做出决议不削减刺激措施之后，标准普尔500指数.SPX已经上涨了3.5%，10年期美债亦上涨。高收益的企业垃圾债也走高超过3%，黄金和欧元亦攀升。即便是最为不透明具有投机性质的“前沿”市场也上涨了超过3%。

这波全球性涨势极为可观，因今年美元涨势消退，移除了新兴市场货币面临的巨大压力，这也减轻了对新兴市场央行持有的约7.2万亿(兆)美元储备的压力。考虑到这些储备大多是以西方国家债券形式保有，则一个流动性良性循环已经形成。

由于日圆和欧元汇价走升，回落中的美元已经提高了日本央行及欧洲央行进一步放宽政策的可能性，有可能是扩大量化宽松，也有可能祭出其他政策。

而由各国央行洒下种子所打造的全球流动性池子，已然由市场自身强力扩张，现下看似将再次膨胀。

东京、伦敦、法兰克福和纽约等主要股市，年内迄今已经录得了20-30%的涨幅，且法兰克福和纽约股市更是创下记录新高。上述地点的许多房地产热卖区域，也是呈现类似的价格涨势。

这是否如兴业银行Albert Edwards等长期看空人士所坚持的看法，即这是不是重演2007年前金融泡沫膨胀的情景？

各发达国家的劳动力市场和经济体都有大量的闲置产能，且几无通胀升温的迹象，决策者看似很是心安。

但是货币积累的规模很是怵目惊心。

**“超额流动性规模前所未有”**

摩根大通分析师认为，市场近期大涨背后的投资者动向，就如同年初时流动性在股市和债市带动的盲目买盘。此后，美联储可能缩减购债的传闻推动投资者开始青睐股市，因很多基金逃离债市，且经济增长加速。

他们推测，这次更像是“资产再膨胀”，而非“大轮动”。

的确，路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的美国共同基金数据显示，仅上周，就有大量资金同时净流入股市、债市和货币基金--流入国内股市超过110亿美元，海外股市约50亿美元，全部应税债券基金逾30亿美元。

这一片全球流动性海洋的规模究竟有多大？

摩根大通将流动性的概念分为两个部分：一部分是银行业对央行新量化宽松(QE)资金的吸收和分配，另一部分是家庭、公司和投资者在内的广义经济的全面货币供应。

前一部分可能过热了，就像夏季的情况那样。

当各国央行向银行体系注入新的低成本资金或超额储备时，银行就向其他银行购买票据和债券，资金像“烫手山芋”一样一手传过一手，推高资产价格并压低收益率。

但是在5月之后，由于政策的不确定性增大了利率波动，并威胁到债券价格，迫使这些“超额储备”转入地下并转为现金形式，躲避风头等待云淡风轻。

随着美联储再度温和表态，一个月美债波动率指数.MERMOVE跌至5月以来最低点--仅为6月高点的一半。

某个层面来讲，这反映了政策表态仍对这一资金流具有控制力，而且很多人认为今年前四个月收益率下滑，引发美联储发出口头警告。

然而，全球流动性的另一指标看来具有相当正面的爆发力。

摩根大通估计，全球系统中的“超额流动性”仍在向创纪录的高位飙升，全球M2货币供应量今年迄今增长了3万亿(兆)美元或4.6%--远超2%的全球通胀率。

M2货供量增长的三分之二来自新兴市场，这些地区的国内贷款增长几乎没有受到年中金融市场动荡的影响。

摩根大通的报告将这些“超额流动性”用于衡量资产价格和评估其长期影响。报告结论是，这方面仍呈现了强劲的增长。

“现阶段的超额流动性开始于2012年5月，看上去其规模前所未有，”报告称。(完)

(译文审校 张明钧)

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