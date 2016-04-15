焦点：有花堪折直须折 超长债发行潮反映全球公债期限延长现象

路透伦敦4月14日 - 法国政府本周发行了50年期公债，那些争相认购的投资人之中，许多人可能根本无法活到债券还本之日；而两周前投资爱尔兰100年期公债的人，更是几乎肯定不能了。

这些吸引眼球的发债案，只是政府债务期限拉长这股奇特趋势的冰山一角。许多国家正藉由拉长债务期限，利用借贷成本降至纪录低位的机会，保护自己免于在未来危机中受到影响。

有关危机可能隐然成形的警语已经陆续传出。许多国家的央行总裁及财长周四前往美国华府，出席国际货币基金组织(IMF)春季年会，而IMF再度对于全球经济成长发出强烈警告。

为了防止再度陷入经济衰退，全球各地当局挹注了巨量资金，并纷纷把利率降至零水准甚至负值；即使这些努力宣告失败，至少对于许多政府而言，这带来了延长政府债务平均期限的绝佳机会。

“这个时机好极了，”安智银行(ING)资深利率策略分析师Martin van Vliet说。“许多发行体都很想锁定长期融资成本。”

许多国家迫切希望发行较长期限公债，这可以减轻政府再融资压力，并提高投资人对于这些政府还款能力的信心。

美国作为全球最大的经济体，其债券平均期限较2008年全球金融危机时延长一整年至5.65年。

看似时间不长，但这对于一个未偿负债超过15万亿美元的国家，却意味着巨大变化。

日本将债务平均期限从2011/12年度的七年延长至接近九年。日本拥有约9.5万亿美元未偿债务。

甚至在欧元区，五年前欧债危机重灾区--西班牙和意大利等国家也出现转机。

意大利债务平均期限已微升至6.49年，高于2014年时的低点6.38年；西班牙也从2013年的低点6.3年，延长至6.55年。两国都在朝危机前平均期限约7年的水平回升。

爱尔兰可以以略高于2012年三个月融资成本的利率发行100年期债券，法国2066年到期的债券标售吸引到近70亿欧元的需求，这些事实可能意味着转变已经达到顶峰。

“这从财政的角度来看相当合理，收益率不算特别高，而且有需求出现...为什么不卖？”东方汇理银行固定收益策略全球主管David Keeble表示。

**大奖般的交易**

但这些超长期债券都是像大奖般的交易--只对特定投资者发行，且规模相对较小--重整大量债务时并不会采取这一作法。

从汤森路透关于政府透过银行团发行承销、而非直接标售的公债销售数据，可以看出这股普遍趋势明显的端倪。

今年到目前为止发行的债券中，期限为10年或以上券种的比重，达到2007年全球金融危机发生前以来最高。

部分债券经理可能会认定存在一个临界期限，在这里长期借贷成本的升高将超过其带来的保障，意味着继续延长期限已不再合理。

不过目前来说，在危机仍记忆犹新的情况下，这似乎有打铁趁热的意味。

“大家只能在低收益率的环境中，尽可能把期限拉长，以求获取尽可能多的收益，”KBC利率分析师Mathias van der Jeugt表示，“他们将继续尽可能地拉长期限。”

公债期限构成图表：tmsnrt.rs/22wZcjC (完)