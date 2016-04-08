焦点：美国出新规打击避税并购 巨额交易成为华尔街大麻烦

路透纽约/伦敦4月7日 - 如果2015年对于华尔街顶级并购撮合者像是梦幻般的一年，那么2016年将是恶梦的开始。

一些曾在会议室里开香槟庆祝的巨额并购开始遇到反垄断麻烦。对于制药公司辉瑞(PFE.N)以1,600亿美元收购同业艾尔建(AGN.N)的并购来说，则是遭遇政治上的阻力。这起并购曾设想把辉瑞迁移到爱尔兰以降低税负。

本周美国财政部推出新规定，虽然没有点名辉瑞和艾尔建的并购，但其中有些条款直接针对它们的部分协议，并促使这两家公司取消并购。这起并购如果成功，将成为并购史上的第二大交易。

奥巴马政府突然采取行动修改规定，使交易撮合者感受到阵阵寒意。此前美国政府已经以反垄断的理由，对一些大型并购发起司法挑战，比如哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)收购竞争对手油服公司贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)的交易。

政治上的不确定性以及反垄断方面的顾虑，意味着一些公司在未来进行并购以进行产业整并、并把纳税地转移到海外时，势将三思而后行。

“由于各方面的不确定性都见升高，企业明显更加谨慎，本季价值100亿美元以上、架构大改造类型的交易数量，已较去年同期大幅减少，”美银美林的欧洲、中东与非洲并购主管Luigi Rizzo表示。

美国的新规定并未直接影响多数税负倒置交易，但这已向企业高管表明，将课税地址转往国外存在风险。美国企业透过这类交易购买海外同业，然后将总部迁至国外，藉此避税。

根据熟知内部讨论的匿名消息人士，有意收购伦敦证券交易所集团(LSE) (LSE.L)的美国洲际交易所(ICE)(ICE.N)，已排除以税负倒置方式与LSE达成协议，尽管这么做存在可能性。

洲际交易所拒绝置评。

税负倒置多年来一直是华府的热门政治议题。

本周公布的新规定，是奥巴马政府第三度出手阻止美国企业放弃美国身份出走，但这些规定只能治标、无法治本。

透过正式立法大幅调整美国税负规定，才是根本解决问题之道。

“我们已成功地大幅提高企业达成税负倒置交易并移往海外的难度，”美国国会议员Peter Welch表示。“但我们仍需国会采取行动。”

美国今年稍晚即将举行总统大选，这类立法会呈现出何种样貌仍充斥诸多变数，使得企业达成购并协议的难度加大。

**面临挑战**

去年企业购并交易创下纪录高位，巨额购并亦大丰收。汤森路透数据显示，在2015年拍板定案的4.6万亿美元交易当中，交易额超过300亿美元的个案有18件，2014年时则为七件。

但企业进一步整并的结果就是反垄断官员加大监管力度。美国政府周三提告阻止哈里伯顿收购贝克休斯即为一例，当局宣称第二及第三大石油服务公司的合并将导致行业价格上涨。

美国司法部及联邦贸易委员会(FTC)已提起诉讼，意图阻止过去18个月来异常高居不下的购并交易案件。FTC官员本周即在法院阻止Staples(SPLS.O)及Office Depot(ODP.O)的合并案。

“不仅仅是拟进行并购交易的数量，使当前成为反垄断执法的特殊时刻，更主要是因为交易的规模和复杂性，”美国司法部长Loretta Lynch周三在演讲中称。

“这预示着一个重大的重组趋势，并给联邦执法人员维护市场的工作带来不一般的挑战，这个市场不仅服务于高管和大股东，还服务于每个美国人。”

在欧洲，Orange SA(ORAN.PA)和Bouygues SA(BOUY.PA)要成立一个占据主导地位的法国电信运营商的谈判上周破裂。了解情况的人士称，因为存在反垄断方面的顾虑以及Martin Bouygues与法国经济部长马克龙之间的对立。马克龙与亿万富翁Bouygues关于后者将在前法国国有垄断企业Orange SA中获得的影响力存在分歧。

对于银行人士而言，交易失败意味着损失。

咨询公司Freeman & Co.的数据显示，参与辉瑞收购艾尔建交易的一众投行，包括高盛、摩根大通、Centerview和Moelis，由于交易失败损失了逾2亿美元收入。

一位了解情况的人士称，由于交易获得通过的障碍加大，部分投行人士在重新思考如何设计收费，包括获得更多前端费用，而不是等交易完成后获得一张大额支票。(完)