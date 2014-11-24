全球并购交易规模突破3万亿美元 为2007年来最高

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透11月21日 - 今年为止已宣布的并购交易金额超过3兆(万亿)美元，为2007年来最高，医疗，能源和电力行业的并购规模拔得头筹。
据汤森路透数据，截止11月20日全球总体交易规模较上年同期跳涨约48%至3.06万亿美元。
高盛(GS.N)仍稳坐并购咨询顾问的第一把交椅，为价值达8,770亿美元的并购交易提供咨询服务，摩根大通以6,510亿美元紧随其后，花旗集团以6,330亿美元位列第三。
摩根士丹利从去年季军的位置下滑至第五。
自金融危机以来，并购市场一直表现的不温不火，随着股市复苏，以及坐拥大笔现金的企业信心增强，才又焕发生机。
美国市场并购活动火爆，以1.41万亿美元的交易规模领先，较上年增加58%。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
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